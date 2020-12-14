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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11511115121151311514
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 17:56

  trololo написав:
  Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...


логіка яка? поїхати з під прикриття патріоту і гепардів? уявіть якби нічого не могли збити, скільки було би жертв і руйнувань

У мене в одну квартиру вже прилітало, в сусідній корпус, повибивало вікна, біля другої двічі за три дні впало в річку (сьогодні кинджал), над хатою півтори години вночі кружляли ( саме кружляли, не пролетів і все) мопеди, один приземлили. Як гадаєте, краще бачити це в телеграмі/ по камерах, чи вкриватись холодним потом між стінами (про погріб не подбав свого часу)?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:06

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:27

  Slon_Nosov написав:
  trololo написав:
  Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...


логіка яка? поїхати з під прикриття патріоту і гепардів? уявіть якби нічого не могли збити, скільки було би жертв і руйнувань


логіка перебувати в богом забутому селі/дачі подалі від великих міст, де нічого немає ні заводів, а ні ппо...

бачу для декого сьогоднішніх наслідків в столиці замало? :(

У нас купили квартиру люди из Староконстантинова, где прилёты регулярно.
В столице ты под монолитом в паркинге, укрытии, метро. А в селі хату разом з пів вулиці зносить.
Логіка капець
beee
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:41

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Нахалбуд ПС в пішій доступності до затовнувшого ШРТ по $ ціні 2018 р. (яма котловану vs інша яма котловану)
бери цоколь. цоколя сделают х2 и будут дороже верхних этажей. на уровне цоколя ракеты не летают.

https://t.me/k_dvizh/41975

не пригадую, чи є цоколь, але є "фасадний 1й поверх", який можна використати під комерцію
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 18:44

  Slon_Nosov написав:
  trololo написав:
  Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...


логіка яка? поїхати з під прикриття патріоту і гепардів? уявіть якби нічого не могли збити, скільки було би жертв і руйнувань


логіка перебувати в богом забутому селі/дачі подалі від великих міст, де нічого немає ні заводів, а ні ппо...

бачу для декого сьогоднішніх наслідків в столиці замало? :(

Наразі нахалновобуд в столиці дешевше, чим обл.центрі ЗУ.
Тільки в столиці є потенціал росту, а вна ЗУ потенціал падіння.
Потенціал (поближче до землі) "в селі/дачі подалі великих міст", це бачити може не тільки Slon_Nosov
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 19:04

  beee написав:Староконстантинова
в старконе особая ситуация, поверьте есть городки с населением +/- 100тыс куда за 22 мес. не прилетало ни разу.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 19:05

  flyman написав:не пригадую, чи є цоколь, але є "фасадний 1й поверх", який можна використати під комерцію
фасад не должен смотреть на забор и прямо перед ним не должно быть парковки. Сейчас курсы иностранных языков ищут цоколь 50-60м2 чтобы переехать. После сегодняшних событий клиенты стали бояться тревог.
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