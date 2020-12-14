Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...
логіка яка? поїхати з під прикриття патріоту і гепардів? уявіть якби нічого не могли збити, скільки було би жертв і руйнувань
У мене в одну квартиру вже прилітало, в сусідній корпус, повибивало вікна, біля другої двічі за три дні впало в річку (сьогодні кинджал), над хатою півтори години вночі кружляли ( саме кружляли, не пролетів і все) мопеди, один приземлили. Як гадаєте, краще бачити це в телеграмі/ по камерах, чи вкриватись холодним потом між стінами (про погріб не подбав свого часу)?
Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...
логіка яка? поїхати з під прикриття патріоту і гепардів? уявіть якби нічого не могли збити, скільки було би жертв і руйнувань
логіка перебувати в богом забутому селі/дачі подалі від великих міст, де нічого немає ні заводів, а ні ппо...
бачу для декого сьогоднішніх наслідків в столиці замало?
Наразі нахалновобуд в столиці дешевше, чим обл.центрі ЗУ. Тільки в столиці є потенціал росту, а вна ЗУ потенціал падіння. Потенціал (поближче до землі) "в селі/дачі подалі великих міст", це бачити може не тільки Slon_Nosov
flyman написав:не пригадую, чи є цоколь, але є "фасадний 1й поверх", який можна використати під комерцію
фасад не должен смотреть на забор и прямо перед ним не должно быть парковки. Сейчас курсы иностранных языков ищут цоколь 50-60м2 чтобы переехать. После сегодняшних событий клиенты стали бояться тревог.
trololo написав:логіка перебувати в богом забутому селі/дачі подалі від великих міст, де нічого немає ні заводів, а ні ппо...
бачу для декого сьогоднішніх наслідків в столиці замало?
У нас купили квартиру люди из Староконстантинова, где прилёты регулярно. В столице ты под монолитом в паркинге, укрытии, метро. А в селі хату разом з пів вулиці зносить. Логіка капець
ще б з Авдієвкою порівняв... не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками. дійсно "Логіка капець"... чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?
Slon_Nosov написав: ще б з Авдієвкою порівняв... не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками. дійсно "Логіка капець"... чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?
І що будуть робити серед зими у віддаленому селі? Збирати мокрий хмиз? Якщо переїзжати, то весною, щоб засадити городи хоча би і заготувати дрова на наступну зиму.
trololo написав:логіка перебувати в богом забутому селі/дачі подалі від великих міст, де нічого немає ні заводів, а ні ппо...
бачу для декого сьогоднішніх наслідків в столиці замало? : У нас купили квартиру люди из Староконстантинова, где прилёты регулярно. В столице ты под монолитом в паркинге, укрытии, метро. А в селі хату разом з пів вулиці зносить. Логіка капець
ще б з Авдієвкою порівняв... не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками. дійсно "Логіка капець"... чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?
По всім показникам повинно було падати. А воно небагато, але росте. Пишуть, що це визвано внутрішньою міграцією. Нещадно нищать прифронтові міста