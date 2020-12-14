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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 січ, 2024 12:03
flyman написав: Slon_Nosov написав:
ще б з Авдієвкою порівняв...
не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками.
дійсно "Логіка капець"...
чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?
І що будуть робити серед зими у віддаленому селі? Збирати мокрий хмиз?
Якщо переїзжати, то весною, щоб засадити городи хоча би і заготувати дрова на наступну зиму.
В селах з розуму зійти можна.
Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина.
Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає.
Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах.
Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду
Востаннє редагувалось beee
в Сер 03 січ, 2024 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 12:03
beee написав:
Пишуть, що це визвано внутрішньою міграцією. Нещадно нищать прифронтові міста
соседка моих родителей выехала в Харьков еще до 2014. Сейчас пытается продать квартиру за сколько дадут и купить где нибудь "на что денег хватит", поближе к Львову даже в райцентре.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 12:20
beee написав: flyman написав: Slon_Nosov написав:
ще б з Авдієвкою порівняв...
не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками.
дійсно "Логіка капець"...
чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?
І що будуть робити серед зими у віддаленому селі? Збирати мокрий хмиз?
Якщо переїзжати, то весною, щоб засадити городи хоча би і заготувати дрова на наступну зиму.
В селах з розуму зійти можна.
Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина.
Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає.
Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах.
Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду
Робота в неї є? Якщо є, то що там за колектив?
Ніщо так не відвертає від дурних думок, як робота в здоровому колективі, правильно розставленні життєві цілі та пріоритети.
Якщо весь час реагувати на скіглення уставших долярчиків, то таки, можна "заразитися" і чокнутися самому.
В селах, якщо тримати господарку, то займатися чим є, і дурним думкам нема коли лізти в мізки. Але це більше про ""майндсет", а не "трудотерапію".
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flyman
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Додано: Сер 03 січ, 2024 14:00
flyman написав: flyman написав: Slon_Nosov написав:
ще б з Авдієвкою порівняв...
не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками.
дійсно "Логіка капець"...
чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?
І що будуть робити серед зими у віддаленому селі? Збирати мокрий хмиз?
Якщо переїзжати, то весною, щоб засадити городи хоча би і заготувати дрова на наступну зиму.
В селах з розуму зійти можна.
Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина.
Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає.
Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах.
Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду
Робота в неї є? Якщо є, то що там за колектив?
Ніщо так не відвертає від дурних думок, як робота в здоровому колективі, правильно розставленні життєві цілі та пріоритети.
Якщо весь час реагувати на скіглення уставших долярчиків, то таки, можна "заразитися" і чокнутися самому.
В селах, якщо тримати господарку, то займатися чим є, і дурним думкам нема коли лізти в мізки. Але це більше про ""майндсет", а не "трудотерапію".
Робота кінчилась з початком війни.
З дітьми сидить. Пост родовий депресняк, зараз вибухи постійні, кароч здає.
Доречі, робота лічить нерви, це точно.
Но я так понимаю, правильно вы написали, главная причина - неизвестность будущего, отчаяние безысходности
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Додано: Сер 03 січ, 2024 14:32
beee написав:
В селах з розуму зійти можна.
Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина.
Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає.
Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах.
Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду
И это вы констатируете психическое состояние людей в тылу. Представьте теперь состояние военных. Недавно сидел в очереди на рентген в городской больнице, я был пятым, после 4х бабушек. Пришел военный и устроил скандал, что он пойдёт без очереди и начал отталкивать пенсионерку стоявшую у двери. Смысл в том, что ему никто не отказывал. То есть его психическое состояние приблизительно как у натянутой тетевы и он ищет повод выпустить пар. Начал кричать, что мы (те кто в тылу) думаем что война закончилась. Начал доставать посвидчення убд и показывать окуевшей от этого бардака бабушке, кричал про окопы и ТД..и ТП
Могу предположить, что эта проблема будет только увеличиваться.
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