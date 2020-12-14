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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11512115131151411515
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 12:03

  flyman написав:
  Slon_Nosov написав:
ще б з Авдієвкою порівняв...
не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками.
дійсно "Логіка капець"...
чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?

І що будуть робити серед зими у віддаленому селі? Збирати мокрий хмиз?
Якщо переїзжати, то весною, щоб засадити городи хоча би і заготувати дрова на наступну зиму.

В селах з розуму зійти можна.
Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина.
Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає.
Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах.
Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду
Востаннє редагувалось beee в Сер 03 січ, 2024 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 12:03

  beee написав:Пишуть, що це визвано внутрішньою міграцією. Нещадно нищать прифронтові міста
соседка моих родителей выехала в Харьков еще до 2014. Сейчас пытается продать квартиру за сколько дадут и купить где нибудь "на что денег хватит", поближе к Львову даже в райцентре.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 12:20

  beee написав:
  flyman написав:
  Slon_Nosov написав:
ще б з Авдієвкою порівняв...
не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками.
дійсно "Логіка капець"...
чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?

І що будуть робити серед зими у віддаленому селі? Збирати мокрий хмиз?
Якщо переїзжати, то весною, щоб засадити городи хоча би і заготувати дрова на наступну зиму.

В селах з розуму зійти можна.
Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина.
Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає.
Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах.
Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду

Робота в неї є? Якщо є, то що там за колектив?
Ніщо так не відвертає від дурних думок, як робота в здоровому колективі, правильно розставленні життєві цілі та пріоритети.
Якщо весь час реагувати на скіглення уставших долярчиків, то таки, можна "заразитися" і чокнутися самому.
В селах, якщо тримати господарку, то займатися чим є, і дурним думкам нема коли лізти в мізки. Але це більше про ""майндсет", а не "трудотерапію".
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 14:00

  flyman написав:
  flyman написав:
  Slon_Nosov написав:
ще б з Авдієвкою порівняв...
не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками.
дійсно "Логіка капець"...
чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?
І що будуть робити серед зими у віддаленому селі? Збирати мокрий хмиз?
Якщо переїзжати, то весною, щоб засадити городи хоча би і заготувати дрова на наступну зиму.

В селах з розуму зійти можна.
Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина.
Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає.
Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах.
Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду

Робота в неї є? Якщо є, то що там за колектив?
Ніщо так не відвертає від дурних думок, як робота в здоровому колективі, правильно розставленні життєві цілі та пріоритети.
Якщо весь час реагувати на скіглення уставших долярчиків, то таки, можна "заразитися" і чокнутися самому.
В селах, якщо тримати господарку, то займатися чим є, і дурним думкам нема коли лізти в мізки. Але це більше про ""майндсет", а не "трудотерапію".

Робота кінчилась з початком війни.
З дітьми сидить. Пост родовий депресняк, зараз вибухи постійні, кароч здає.
Доречі, робота лічить нерви, це точно.
Но я так понимаю, правильно вы написали, главная причина - неизвестность будущего, отчаяние безысходности
beee
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 14:32

  beee написав:В селах з розуму зійти можна.
Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина.
Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає.
Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах.
Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду

И это вы констатируете психическое состояние людей в тылу. Представьте теперь состояние военных. Недавно сидел в очереди на рентген в городской больнице, я был пятым, после 4х бабушек. Пришел военный и устроил скандал, что он пойдёт без очереди и начал отталкивать пенсионерку стоявшую у двери. Смысл в том, что ему никто не отказывал. То есть его психическое состояние приблизительно как у натянутой тетевы и он ищет повод выпустить пар. Начал кричать, что мы (те кто в тылу) думаем что война закончилась. Начал доставать посвидчення убд и показывать окуевшей от этого бардака бабушке, кричал про окопы и ТД..и ТП
Могу предположить, что эта проблема будет только увеличиваться.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 17:31

  hume написав:
  beee написав:В селах з розуму зійти можна.
Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина.
Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає.
Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах.
Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду

И это вы констатируете психическое состояние людей в тылу. Представьте теперь состояние военных. Недавно сидел в очереди на рентген в городской больнице, я был пятым, после 4х бабушек. Пришел военный и устроил скандал, что он пойдёт без очереди и начал отталкивать пенсионерку стоявшую у двери. Смысл в том, что ему никто не отказывал. То есть его психическое состояние приблизительно как у натянутой тетевы и он ищет повод выпустить пар. Начал кричать, что мы (те кто в тылу) думаем что война закончилась. Начал доставать посвидчення убд и показывать окуевшей от этого бардака бабушке, кричал про окопы и ТД..и ТП
Могу предположить, что эта проблема будет только увеличиваться.

уставший успіх, якщо людина була до війни невігласом, то війна навряд чи зробила його галантним інтелегентом, це не ПТСР, це хамло яке вважає що йому всі винні
flyman
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