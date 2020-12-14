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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 03 січ, 2024 19:48
Vadim_ написав: барабашов написав:
Не осуждайте людей, не только не топтавших кроссовки в Афгане, но и кирзачи в СА, и которые может первый раз в жизни увидели оторванную руку или ногу, в худшем случае этот живой обрубок может на себе и ещё до блиндажа или пикапа тащили под его воплиОчень мало пулевых ранений сейчас
и тотально от фугасного воздействия с соответствующими травмами
Це ви зі стабілізаційного пункту пышете?
Это у меня в Мечке и не только дохера одноклассников работают
У кума жены одноклассник вообще Толубаев, где он работает погуглите
Я сам не врач
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барабашов
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:49
барабашов написав:
Не осуждайте людей, не только не топтавших кроссовки в Афгане, но и кирзачи в СА, и которые может первый раз в жизни увидели оторванную руку или ногу, в худшем случае этот живой обрубок может на себе и ещё до блиндажа или пикапа тащили под его вопли
Очень мало пулевых ранений сейчас и тотально от фугасного воздействия с соответствующими травмами
Я в той очереди на рентген 4ре раза был. Ни в коем случае не осуждаю, просто констатирую факт, что с нервами у военных есть проблемы и с этим нужно что-то делать. Военный был килограмм под 120 с руками и ногами. Он просто откровенно устроил скандал. Ещё один раз до этого пришёл военный без части ноги, просто спросил кто посдний. Ему сразу же предложили без очереди, он поблагодарил. Думаю у некоторых военных после сравнение ситуации на 0 и в тылу едет кукуха, и это совершенно справедливо.
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Додано: Сер 03 січ, 2024 19:58
барабашов написав: Vadim_ написав: барабашов написав:
Не осуждайте людей, не только не топтавших кроссовки в Афгане, но и кирзачи в СА, и которые может первый раз в жизни увидели оторванную руку или ногу, в худшем случае этот живой обрубок может на себе и ещё до блиндажа или пикапа тащили под его воплиОчень мало пулевых ранений сейчас
и тотально от фугасного воздействия с соответствующими травмами
Це ви зі стабілізаційного пункту пышете?
Это у меня в Мечке и не только дохера одноклассников работают
У кума жены одноклассник вообще Толубаев, где он работает погуглите
Я сам не врач
Откуда инфа?
У меня жена астматик , хрен кто с 2000 дал диагноз и как быть при жизьни , шо бы не задохнуться , Вы в курсе что такое астма?
Макаревичь(если вы из Днепра то вероятно знаете этого пульмонолога с Тополя) приписала БАДы..., потом скорая и реанимация беременной
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Vadim_
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