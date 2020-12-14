Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Slon_Nosov написав: ще б з Авдієвкою порівняв... не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками. дійсно "Логіка капець"... чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?
І що будуть робити серед зими у віддаленому селі? Збирати мокрий хмиз? Якщо переїзжати, то весною, щоб засадити городи хоча би і заготувати дрова на наступну зиму.
В селах з розуму зійти можна. Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина. Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає. Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах. Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду
Востаннє редагувалось beee в Сер 03 січ, 2024 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov написав: ще б з Авдієвкою порівняв... не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками. дійсно "Логіка капець"... чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?
І що будуть робити серед зими у віддаленому селі? Збирати мокрий хмиз? Якщо переїзжати, то весною, щоб засадити городи хоча би і заготувати дрова на наступну зиму.
В селах з розуму зійти можна. Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина. Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає. Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах. Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду
Робота в неї є? Якщо є, то що там за колектив? Ніщо так не відвертає від дурних думок, як робота в здоровому колективі, правильно розставленні життєві цілі та пріоритети. Якщо весь час реагувати на скіглення уставших долярчиків, то таки, можна "заразитися" і чокнутися самому. В селах, якщо тримати господарку, то займатися чим є, і дурним думкам нема коли лізти в мізки. Але це більше про ""майндсет", а не "трудотерапію".
Slon_Nosov написав: ще б з Авдієвкою порівняв... не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками. дійсно "Логіка капець"... чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці? І що будуть робити серед зими у віддаленому селі? Збирати мокрий хмиз? Якщо переїзжати, то весною, щоб засадити городи хоча би і заготувати дрова на наступну зиму.
В селах з розуму зійти можна. Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина. Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає. Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах. Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду
Робота в неї є? Якщо є, то що там за колектив? Ніщо так не відвертає від дурних думок, як робота в здоровому колективі, правильно розставленні життєві цілі та пріоритети. Якщо весь час реагувати на скіглення уставших долярчиків, то таки, можна "заразитися" і чокнутися самому. В селах, якщо тримати господарку, то займатися чим є, і дурним думкам нема коли лізти в мізки. Але це більше про ""майндсет", а не "трудотерапію".
Робота кінчилась з початком війни. З дітьми сидить. Пост родовий депресняк, зараз вибухи постійні, кароч здає. Доречі, робота лічить нерви, це точно. Но я так понимаю, правильно вы написали, главная причина - неизвестность будущего, отчаяние безысходности
beee написав:В селах з розуму зійти можна. Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина. Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає. Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах. Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду
И это вы констатируете психическое состояние людей в тылу. Представьте теперь состояние военных. Недавно сидел в очереди на рентген в городской больнице, я был пятым, после 4х бабушек. Пришел военный и устроил скандал, что он пойдёт без очереди и начал отталкивать пенсионерку стоявшую у двери. Смысл в том, что ему никто не отказывал. То есть его психическое состояние приблизительно как у натянутой тетевы и он ищет повод выпустить пар. Начал кричать, что мы (те кто в тылу) думаем что война закончилась. Начал доставать посвидчення убд и показывать окуевшей от этого бардака бабушке, кричал про окопы и ТД..и ТП Могу предположить, что эта проблема будет только увеличиваться.
барабашов написав:Не осуждайте людей, не только не топтавших кроссовки в Афгане, но и кирзачи в СА, и которые может первый раз в жизни увидели оторванную руку или ногу, в худшем случае этот живой обрубок может на себе и ещё до блиндажа или пикапа тащили под его вопли Очень мало пулевых ранений сейчас и тотально от фугасного воздействия с соответствующими травмами
Я в той очереди на рентген 4ре раза был. Ни в коем случае не осуждаю, просто констатирую факт, что с нервами у военных есть проблемы и с этим нужно что-то делать. Военный был килограмм под 120 с руками и ногами. Он просто откровенно устроил скандал. Ещё один раз до этого пришёл военный без части ноги, просто спросил кто посдний. Ему сразу же предложили без очереди, он поблагодарил. Думаю у некоторых военных после сравнение ситуации на 0 и в тылу едет кукуха, и это совершенно справедливо.
Vadim_ Макаревича именно этого не знаю Знаю другого - проф.ортодонта, Андрей зовут Пульманологом был мой отец, но в период 78-84 переучился в Казани на другую специальность(та что на Фучика рулила) По роду травм читаю статьи что выкладывают в мордобуке мои однокласники не с моего маткласса. И да - не знаю ни одного раненного/убитого знакомого даже снайпером, хотя понятно что в окопах при штурмах, что случайно при засечке движения "их снайпером" такие жертвы(от пулевого) должны быть.
flyman написав:Робота в неї є? Якщо є, то що там за колектив? Ніщо так не відвертає від дурних думок, як робота в здоровому колективі, правильно розставленні життєві цілі та пріоритети. Якщо весь час реагувати на скіглення уставших долярчиків, то таки, можна "заразитися" і чокнутися самому. В селах, якщо тримати господарку, то займатися чим є, і дурним думкам нема коли лізти в мізки. Але це більше про ""майндсет", а не "трудотерапію".
Робота кінчилась з початком війни. З дітьми сидить. Пост родовий депресняк, зараз вибухи постійні, кароч здає. Доречі, робота лічить нерви, це точно. Но я так понимаю, правильно вы написали, главная причина - неизвестность будущего, отчаяние безысходности
Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.