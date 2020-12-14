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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11513115141151511516>
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 12:03

  flyman написав:
  Slon_Nosov написав:
ще б з Авдієвкою порівняв...
не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками.
дійсно "Логіка капець"...
чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?

І що будуть робити серед зими у віддаленому селі? Збирати мокрий хмиз?
Якщо переїзжати, то весною, щоб засадити городи хоча би і заготувати дрова на наступну зиму.

В селах з розуму зійти можна.
Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина.
Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає.
Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах.
Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду
Востаннє редагувалось beee в Сер 03 січ, 2024 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 12:03

  beee написав:Пишуть, що це визвано внутрішньою міграцією. Нещадно нищать прифронтові міста
соседка моих родителей выехала в Харьков еще до 2014. Сейчас пытается продать квартиру за сколько дадут и купить где нибудь "на что денег хватит", поближе к Львову даже в райцентре.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 12:20

  beee написав:
  flyman написав:
  Slon_Nosov написав:
ще б з Авдієвкою порівняв...
не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками.
дійсно "Логіка капець"...
чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?

І що будуть робити серед зими у віддаленому селі? Збирати мокрий хмиз?
Якщо переїзжати, то весною, щоб засадити городи хоча би і заготувати дрова на наступну зиму.

В селах з розуму зійти можна.
Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина.
Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає.
Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах.
Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду

Робота в неї є? Якщо є, то що там за колектив?
Ніщо так не відвертає від дурних думок, як робота в здоровому колективі, правильно розставленні життєві цілі та пріоритети.
Якщо весь час реагувати на скіглення уставших долярчиків, то таки, можна "заразитися" і чокнутися самому.
В селах, якщо тримати господарку, то займатися чим є, і дурним думкам нема коли лізти в мізки. Але це більше про ""майндсет", а не "трудотерапію".
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 14:00

  flyman написав:
  flyman написав:
  Slon_Nosov написав:
ще б з Авдієвкою порівняв...
не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками.
дійсно "Логіка капець"...
чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?
І що будуть робити серед зими у віддаленому селі? Збирати мокрий хмиз?
Якщо переїзжати, то весною, щоб засадити городи хоча би і заготувати дрова на наступну зиму.

В селах з розуму зійти можна.
Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина.
Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає.
Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах.
Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду

Робота в неї є? Якщо є, то що там за колектив?
Ніщо так не відвертає від дурних думок, як робота в здоровому колективі, правильно розставленні життєві цілі та пріоритети.
Якщо весь час реагувати на скіглення уставших долярчиків, то таки, можна "заразитися" і чокнутися самому.
В селах, якщо тримати господарку, то займатися чим є, і дурним думкам нема коли лізти в мізки. Але це більше про ""майндсет", а не "трудотерапію".

Робота кінчилась з початком війни.
З дітьми сидить. Пост родовий депресняк, зараз вибухи постійні, кароч здає.
Доречі, робота лічить нерви, це точно.
Но я так понимаю, правильно вы написали, главная причина - неизвестность будущего, отчаяние безысходности
beee
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 14:32

  beee написав:В селах з розуму зійти можна.
Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина.
Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає.
Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах.
Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду

И это вы констатируете психическое состояние людей в тылу. Представьте теперь состояние военных. Недавно сидел в очереди на рентген в городской больнице, я был пятым, после 4х бабушек. Пришел военный и устроил скандал, что он пойдёт без очереди и начал отталкивать пенсионерку стоявшую у двери. Смысл в том, что ему никто не отказывал. То есть его психическое состояние приблизительно как у натянутой тетевы и он ищет повод выпустить пар. Начал кричать, что мы (те кто в тылу) думаем что война закончилась. Начал доставать посвидчення убд и показывать окуевшей от этого бардака бабушке, кричал про окопы и ТД..и ТП
Могу предположить, что эта проблема будет только увеличиваться.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 19:49

  барабашов написав:Не осуждайте людей, не только не топтавших кроссовки в Афгане, но и кирзачи в СА, и которые может первый раз в жизни увидели оторванную руку или ногу, в худшем случае этот живой обрубок может на себе и ещё до блиндажа или пикапа тащили под его вопли
Очень мало пулевых ранений сейчас и тотально от фугасного воздействия с соответствующими травмами

Я в той очереди на рентген 4ре раза был. Ни в коем случае не осуждаю, просто констатирую факт, что с нервами у военных есть проблемы и с этим нужно что-то делать. Военный был килограмм под 120 с руками и ногами. Он просто откровенно устроил скандал. Ещё один раз до этого пришёл военный без части ноги, просто спросил кто посдний. Ему сразу же предложили без очереди, он поблагодарил. Думаю у некоторых военных после сравнение ситуации на 0 и в тылу едет кукуха, и это совершенно справедливо.
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 21:06

  beee написав:
  flyman написав:Робота в неї є? Якщо є, то що там за колектив?
Ніщо так не відвертає від дурних думок, як робота в здоровому колективі, правильно розставленні життєві цілі та пріоритети.
Якщо весь час реагувати на скіглення уставших долярчиків, то таки, можна "заразитися" і чокнутися самому.
В селах, якщо тримати господарку, то займатися чим є, і дурним думкам нема коли лізти в мізки. Але це більше про ""майндсет", а не "трудотерапію".

Робота кінчилась з початком війни.
З дітьми сидить. Пост родовий депресняк, зараз вибухи постійні, кароч здає.
Доречі, робота лічить нерви, це точно.
Но я так понимаю, правильно вы написали, главная причина - неизвестность будущего, отчаяние безысходности


Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.
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vitaliiangel , Віталік, не пиши за кермом. Це не самокат, дорого ремонтувати.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 00:17

  drevlyanin написав:
  beee написав:
  flyman написав:Робота в неї є? Якщо є, то що там за колектив?
Ніщо так не відвертає від дурних думок, як робота в здоровому колективі, правильно розставленні життєві цілі та пріоритети.
Якщо весь час реагувати на скіглення уставших долярчиків, то таки, можна "заразитися" і чокнутися самому.
В селах, якщо тримати господарку, то займатися чим є, і дурним думкам нема коли лізти в мізки. Але це більше про ""майндсет", а не "трудотерапію".

Робота кінчилась з початком війни.
З дітьми сидить. Пост родовий депресняк, зараз вибухи постійні, кароч здає.
Доречі, робота лічить нерви, це точно.
Но я так понимаю, правильно вы написали, главная причина - неизвестность будущего, отчаяние безысходности


Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.

Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза
beee
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