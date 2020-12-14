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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 січ, 2024 00:20
beee написав:
главная причина - неизвестность будущего, отчаяние безысходности
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:24
vitaliiangel написав: beee написав:
главная причина - неизвестность будущего, отчаяние безысходности
логотерапия
Ну наконец есть военные психологи.. ТЦК, хапайте, я його спіймав.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 00:33
beee написав: drevlyanin написав:
Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.
Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза
Що ж ви так в штики це сприймаєте, напоркуа зараз щось сапати? Зате там буде відносно тихо, свіже повітря, природа, все таке. Захочеться щось робити-будь ласка, ні то ні.
Я ось наприклад кілька днів тому в гарний + малину та виноград обрізав-таке заняття гарно заспокоює та відволікає.
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:03
drevlyanin написав: beee написав: drevlyanin написав:
Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.
Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза
Що ж ви так в штики це сприймаєте, напоркуа зараз щось сапати? Зате там буде відносно тихо, свіже повітря, природа, все таке. Захочеться щось робити-будь ласка, ні то ні.
Я ось наприклад кілька днів тому в гарний + малину та виноград обрізав-таке заняття гарно заспокоює та відволікає.
Чєловєк на огороді найшов сапку і давай сапати. Весна пройшла, он сапає. Лєто пройшло, он сапає. Осінь пройшла - он сапає. (с)
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:30
drevlyanin написав: beee написав: drevlyanin написав:
Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.
Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза
Що ж ви так в штики це сприймаєте, напоркуа зараз щось сапати? Зате там буде відносно тихо, свіже повітря, природа, все таке. Захочеться щось робити-будь ласка, ні то ні.
Я ось наприклад кілька днів тому в гарний + малину та виноград обрізав-таке заняття гарно заспокоює та відволікає.
Вообще то я пошутил)
Faceless подерв'янський це щось в цьому контексті. Шедевр.
Фільм хабібуліна- чоловєк на огороді
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beee
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Додано: Чет 04 січ, 2024 01:38
beee
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Вообще то я пошутил)
Это хороший признак..
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