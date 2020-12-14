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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11513115141151511516
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 00:20

  beee написав:главная причина - неизвестность будущего, отчаяние безысходности
логотерапия
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 00:24

  vitaliiangel написав:
  beee написав:главная причина - неизвестность будущего, отчаяние безысходности
логотерапия

Ну наконец есть военные психологи.. ТЦК, хапайте, я його спіймав.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 00:33

  beee написав:
  drevlyanin написав:
Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.

Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза


Що ж ви так в штики це сприймаєте, напоркуа зараз щось сапати? Зате там буде відносно тихо, свіже повітря, природа, все таке. Захочеться щось робити-будь ласка, ні то ні.
Я ось наприклад кілька днів тому в гарний + малину та виноград обрізав-таке заняття гарно заспокоює та відволікає.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 01:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:
  beee написав:
  drevlyanin написав:
Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.

Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза


Що ж ви так в штики це сприймаєте, напоркуа зараз щось сапати? Зате там буде відносно тихо, свіже повітря, природа, все таке. Захочеться щось робити-будь ласка, ні то ні.
Я ось наприклад кілька днів тому в гарний + малину та виноград обрізав-таке заняття гарно заспокоює та відволікає.
Чєловєк на огороді найшов сапку і давай сапати. Весна пройшла, он сапає. Лєто пройшло, он сапає. Осінь пройшла - он сапає. (с)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 01:30

  drevlyanin написав:
  beee написав:
  drevlyanin написав:
Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.

Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза


Що ж ви так в штики це сприймаєте, напоркуа зараз щось сапати? Зате там буде відносно тихо, свіже повітря, природа, все таке. Захочеться щось робити-будь ласка, ні то ні.
Я ось наприклад кілька днів тому в гарний + малину та виноград обрізав-таке заняття гарно заспокоює та відволікає.

Вообще то я пошутил)
Faceless подерв'янський це щось в цьому контексті. Шедевр.
Фільм хабібуліна- чоловєк на огороді
beee
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 01:38

beee ,
Вообще то я пошутил)


Это хороший признак..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 10:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Побувши тиждень у Києві і поспавши один раз у ванній кімнаті, дружина захотіла знову на дачу)
cherchiltank
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  #<1 ... 11513115141151511516
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