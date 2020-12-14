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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 00:20

  beee написав:главная причина - неизвестность будущего, отчаяние безысходности
логотерапия
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 00:24

  vitaliiangel написав:
  beee написав:главная причина - неизвестность будущего, отчаяние безысходности
логотерапия

Ну наконец есть военные психологи.. ТЦК, хапайте, я його спіймав.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 00:33

  beee написав:
  drevlyanin написав:
Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.

Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза


Що ж ви так в штики це сприймаєте, напоркуа зараз щось сапати? Зате там буде відносно тихо, свіже повітря, природа, все таке. Захочеться щось робити-будь ласка, ні то ні.
Я ось наприклад кілька днів тому в гарний + малину та виноград обрізав-таке заняття гарно заспокоює та відволікає.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 01:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:
  beee написав:
  drevlyanin написав:
Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.

Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза


Що ж ви так в штики це сприймаєте, напоркуа зараз щось сапати? Зате там буде відносно тихо, свіже повітря, природа, все таке. Захочеться щось робити-будь ласка, ні то ні.
Я ось наприклад кілька днів тому в гарний + малину та виноград обрізав-таке заняття гарно заспокоює та відволікає.
Чєловєк на огороді найшов сапку і давай сапати. Весна пройшла, он сапає. Лєто пройшло, он сапає. Осінь пройшла - он сапає. (с)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 01:30

  drevlyanin написав:
  beee написав:
  drevlyanin написав:
Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.

Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза


Що ж ви так в штики це сприймаєте, напоркуа зараз щось сапати? Зате там буде відносно тихо, свіже повітря, природа, все таке. Захочеться щось робити-будь ласка, ні то ні.
Я ось наприклад кілька днів тому в гарний + малину та виноград обрізав-таке заняття гарно заспокоює та відволікає.

Вообще то я пошутил)
Faceless подерв'янський це щось в цьому контексті. Шедевр.
Фільм хабібуліна- чоловєк на огороді
beee
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 01:38

beee ,
Вообще то я пошутил)


Это хороший признак..
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:31

  beee написав:
  flyman написав:
  Slon_Nosov написав:
ще б з Авдієвкою порівняв...
не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками.
дійсно "Логіка капець"...
чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?

І що будуть робити серед зими у віддаленому селі? Збирати мокрий хмиз?
Якщо переїзжати, то весною, щоб засадити городи хоча би і заготувати дрова на наступну зиму.

В селах з розуму зійти можна.
Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина.
Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає.
Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах.
Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду

Які страждання!!!
Цікаво, що ти заспівав би, як би трапив в окопи і сидів по коліна у воді.
Це трохи важче, ніж впарювати цегляний новобудний непотріб задорого нуворішам?
Ти звик до легкого хліба і ніколи в житті не напружувався? :mrgreen:

За темою форуму: дешевій вже стукає в двері!
"Курс гривні відновив зниження щодо долара США."
Джерело: https://biz.censor.net/n3465887
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 18:40

Re: Обвал нереальних цін на житло у Києві вже цього року?

  Frant написав:Які страждання!!!
Цікаво, що ти заспівав би, як би трапив в окопи і сидів по коліна у воді.
Та вже скоро буде...
Питання часу))
Свято наближається!©😁

п.с.
Доречі - тут один не вдалий блінлаж вийшов... черпаємо воду в ньому тричі на добу (десь вода постійно підступає).
Мабуть, будемо десь в новому місці копати інший...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:04

  gonchik74 написав:
  trololo написав:
  Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...


логіка яка? поїхати з під прикриття патріоту і гепардів? уявіть якби нічого не могли збити, скільки було би жертв і руйнувань

У мене в одну квартиру вже прилітало, в сусідній корпус, повибивало вікна, біля другої двічі за три дні впало в річку (сьогодні кинджал), над хатою півтори години вночі кружляли ( саме кружляли, не пролетів і все) мопеди, один приземлили. Як гадаєте, краще бачити це в телеграмі/ по камерах, чи вкриватись холодним потом між стінами (про погріб не подбав свого часу)?


Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь.
Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:16

  Investor_K написав:А если серьезно - надоело сдавать жилую. Хочу купить под сдачу коммерцию. Но это если глобально. Учитывая фактор войны -все идеи на паузе.


на початку війні коммерція просіла дуже сильно, всі просили знижки і ім давали, зараз трохи все повернулось, АЛЕ доллар вже не той, в долларах все одно дуже далеко до довоєнного рівня, а ціни не просіли майже, тому рентабельність сильно впала (в долларі).
Якшо коротко: не раджу зараз туда лізти, є більш надійні і рентабельні інвестиціі, ніж нерухомість. Нерухомість завжди була надійною і безризиковою, але зараз не ті часи, шахедів ше багато в них
Sidus
 
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