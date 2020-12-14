Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
drevlyanin написав: Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.
Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза
Що ж ви так в штики це сприймаєте, напоркуа зараз щось сапати? Зате там буде відносно тихо, свіже повітря, природа, все таке. Захочеться щось робити-будь ласка, ні то ні. Я ось наприклад кілька днів тому в гарний + малину та виноград обрізав-таке заняття гарно заспокоює та відволікає.
drevlyanin написав: Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.
Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза
Що ж ви так в штики це сприймаєте, напоркуа зараз щось сапати? Зате там буде відносно тихо, свіже повітря, природа, все таке. Захочеться щось робити-будь ласка, ні то ні. Я ось наприклад кілька днів тому в гарний + малину та виноград обрізав-таке заняття гарно заспокоює та відволікає.
Чєловєк на огороді найшов сапку і давай сапати. Весна пройшла, он сапає. Лєто пройшло, он сапає. Осінь пройшла - он сапає. (с)
drevlyanin написав: Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.
Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза
Що ж ви так в штики це сприймаєте, напоркуа зараз щось сапати? Зате там буде відносно тихо, свіже повітря, природа, все таке. Захочеться щось робити-будь ласка, ні то ні. Я ось наприклад кілька днів тому в гарний + малину та виноград обрізав-таке заняття гарно заспокоює та відволікає.
Вообще то я пошутил) Faceless подерв'янський це щось в цьому контексті. Шедевр. Фільм хабібуліна- чоловєк на огороді
Slon_Nosov написав: ще б з Авдієвкою порівняв... не у всіх є можливість жити в моноліті, більшість людей живе в панельках з усіма наслідками. дійсно "Логіка капець"... чи це про дорожай у зв'язку з массовим переїздом до столиці?
І що будуть робити серед зими у віддаленому селі? Збирати мокрий хмиз? Якщо переїзжати, то весною, щоб засадити городи хоча би і заготувати дрова на наступну зиму.
В селах з розуму зійти можна. Доречі тенденція психічного здоров'я турбує не на жарт. Замовниця, відносно молода жінка, психічно захворіла. Діагноз - біполярний розлад, але після спілкування зрозуміло, що вона взагалі не в алекваті, тяжко психічно хвора людина. Одногрупниця проходить курс медикаментозної психіатрії, психологія вже не допомагає. Що казати, дружина на грані психічного розладу і я не знаю що робити. Треба вивозити їх звідци, бо сама вона за станом здоров'я не в силах. Для законного виїзду мене змушують йти на аморальні, з точки зору етики, речі механізму дозволу виїзду
Які страждання!!! Цікаво, що ти заспівав би, як би трапив в окопи і сидів по коліна у воді. Це трохи важче, ніж впарювати цегляний новобудний непотріб задорого нуворішам? Ти звик до легкого хліба і ніколи в житті не напружувався?
Slon_Nosov написав:мабуть бажаючих поїхати з Києва сьогодьні збільшеться...
логіка яка? поїхати з під прикриття патріоту і гепардів? уявіть якби нічого не могли збити, скільки було би жертв і руйнувань
У мене в одну квартиру вже прилітало, в сусідній корпус, повибивало вікна, біля другої двічі за три дні впало в річку (сьогодні кинджал), над хатою півтори години вночі кружляли ( саме кружляли, не пролетів і все) мопеди, один приземлили. Як гадаєте, краще бачити це в телеграмі/ по камерах, чи вкриватись холодним потом між стінами (про погріб не подбав свого часу)?
Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь. Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно
Investor_K написав:А если серьезно - надоело сдавать жилую. Хочу купить под сдачу коммерцию. Но это если глобально. Учитывая фактор войны -все идеи на паузе.
на початку війні коммерція просіла дуже сильно, всі просили знижки і ім давали, зараз трохи все повернулось, АЛЕ доллар вже не той, в долларах все одно дуже далеко до довоєнного рівня, а ціни не просіли майже, тому рентабельність сильно впала (в долларі). Якшо коротко: не раджу зараз туда лізти, є більш надійні і рентабельні інвестиціі, ніж нерухомість. Нерухомість завжди була надійною і безризиковою, але зараз не ті часи, шахедів ше багато в них