Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав: Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь. Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно
що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?
Sidus написав: Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь. Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно
що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?
Видача з каси вроді 2500 в день чи скільки якщо наприклад купити овдп?
Investor_K написав:А если серьезно - надоело сдавать жилую. Хочу купить под сдачу коммерцию. Но это если глобально. Учитывая фактор войны -все идеи на паузе.
на початку війні коммерція просіла дуже сильно, всі просили знижки і ім давали, зараз трохи все повернулось, АЛЕ доллар вже не той, в долларах все одно дуже далеко до довоєнного рівня, а ціни не просіли майже, тому рентабельність сильно впала (в долларі). Якшо коротко: не раджу зараз туда лізти, є більш надійні і рентабельні інвестиціі, ніж нерухомість. Нерухомість завжди була надійною і безризиковою, але зараз не ті часи, шахедів ше багато в них
Нерухомість можно купляти зараз на 75% дешевше від нинішньої ціни. Для компенсації ризиків. Продавці поки що неготові до таких знижок.
drevlyanin написав:Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.
Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза
Довів дружину до сказу своїм скигленням Нерухомість перепиши на неї, одразу одужає. А краще сходи в ТЦК, добровольцем оформись снаряди подавати Дружина коли помацає щомісяця 100тис.грн. і відсутність "подразника" поруч, то всі її хвороби як рукою зніме.))