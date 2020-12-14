RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11515115161151711518>
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:44

  Sidus написав:
Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь.
Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно

що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?
Феодал
 
Повідомлень: 450
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:01

  Феодал написав:
  Sidus написав:
Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь.
Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно

що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?

Видача з каси вроді 2500 в день чи скільки якщо наприклад купити овдп?
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1031
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:17

  Sidus написав:
  Investor_K написав:А если серьезно - надоело сдавать жилую. Хочу купить под сдачу коммерцию. Но это если глобально. Учитывая фактор войны -все идеи на паузе.


на початку війні коммерція просіла дуже сильно, всі просили знижки і ім давали, зараз трохи все повернулось, АЛЕ доллар вже не той, в долларах все одно дуже далеко до довоєнного рівня, а ціни не просіли майже, тому рентабельність сильно впала (в долларі).
Якшо коротко: не раджу зараз туда лізти, є більш надійні і рентабельні інвестиціі, ніж нерухомість. Нерухомість завжди була надійною і безризиковою, але зараз не ті часи, шахедів ше багато в них


Нерухомість можно купляти зараз на 75% дешевше від нинішньої ціни. Для компенсації ризиків.
Продавці поки що неготові до таких знижок.

------

Для тих, хто всирається від кожного звуку і боїться мобілізації.
Є офіційне працевлаштування з бронею
https://trud.ua/employer/id/1064406.html
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23623
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1627 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:10

  beee написав:
  drevlyanin написав:Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.

Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза


Довів дружину до сказу своїм скигленням :wink: Нерухомість перепиши на неї, одразу одужає. А краще сходи в ТЦК, добровольцем оформись снаряди подавати :wink: Дружина коли помацає щомісяця 100тис.грн. і відсутність "подразника" поруч, то всі її хвороби як рукою зніме.))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4531
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:23

fler
А ваш муж когда шото под Ореховым подавать будет уже?
барабашов
 
Повідомлень: 3793
З нами з: 16.06.15
Подякував: 266 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:58

  барабашов написав:fler
А ваш муж когда шото под Ореховым подавать будет уже?

Мій на форумах не скиглить і взагалі не ховається ніде. Розумієте різницю?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4531
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1180 раз.
Подякували: 1326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:19

Не то ти мацяєш)) ще й задурно))

  fler написав:не скиглить і взагалі не ховається ніде. Розумієте різницю?
Не розуміємо - чому не відправити його на фронт, щоб самій мацяти щомісяця 100тис.грн?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5800
З нами з: 18.03.21
Подякував: 218 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:44

fler
Это типа «он не прячется, как догонят ТЦК - поедет» 😂😂

Меня уже начинают бесить клоункині )
Andrey2512
 
Повідомлень: 705
З нами з: 04.04.22
Подякував: 52 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:49

  Frant написав:
  Sidus написав:
  Investor_K написав:А если серьезно - надоело сдавать жилую. Хочу купить под сдачу коммерцию. Но это если глобально. Учитывая фактор войны -все идеи на паузе.


на початку війні коммерція просіла дуже сильно, всі просили знижки і ім давали, зараз трохи все повернулось, АЛЕ доллар вже не той, в долларах все одно дуже далеко до довоєнного рівня, а ціни не просіли майже, тому рентабельність сильно впала (в долларі).
Якшо коротко: не раджу зараз туда лізти, є більш надійні і рентабельні інвестиціі, ніж нерухомість. Нерухомість завжди була надійною і безризиковою, але зараз не ті часи, шахедів ше багато в них


Нерухомість можно купляти зараз на 75% дешевше від нинішньої ціни. Для компенсації ризиків.
Продавці поки що неготові до таких знижок.

Отож, якшо буде 50% і більше знижка, тоді можна, перекриває ризики, але поки мало хто готовий до такого із продавців
Sidus
 
Повідомлень: 878
З нами з: 17.09.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:49

  Andrey2512 написав:fler
Это типа «он не прячется, как догонят ТЦК - поедет» 😂😂

Меня уже начинают бесить клоункині )

Я просто не хожу теми же дорогами, что и ТЦК... 😎
Bolt
 
Повідомлень: 2653
З нами з: 09.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11515115161151711518>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, Sidus і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2448, 2449, 2450
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24494 16417553
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 січ, 2024 10:24
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5406455
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 21842
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.