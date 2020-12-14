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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 19:44

  Sidus написав:
Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь.
Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно

що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:01

  Феодал написав:
  Sidus написав:
Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь.
Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно

що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?

Видача з каси вроді 2500 в день чи скільки якщо наприклад купити овдп?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 20:17

  Sidus написав:
  Investor_K написав:А если серьезно - надоело сдавать жилую. Хочу купить под сдачу коммерцию. Но это если глобально. Учитывая фактор войны -все идеи на паузе.


на початку війні коммерція просіла дуже сильно, всі просили знижки і ім давали, зараз трохи все повернулось, АЛЕ доллар вже не той, в долларах все одно дуже далеко до довоєнного рівня, а ціни не просіли майже, тому рентабельність сильно впала (в долларі).
Якшо коротко: не раджу зараз туда лізти, є більш надійні і рентабельні інвестиціі, ніж нерухомість. Нерухомість завжди була надійною і безризиковою, але зараз не ті часи, шахедів ше багато в них


Нерухомість можно купляти зараз на 75% дешевше від нинішньої ціни. Для компенсації ризиків.
Продавці поки що неготові до таких знижок.

------

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Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:10

  beee написав:
  drevlyanin написав:Так може час назад "дачу" відкупити? Причому звісно дешевше-самі писали, що нові господарі не користуються, газон бурьянами заростає.

Идея бомба. Запру дружину за місто. Якраз погода супер, хай бур'ян сапає. І корисно для психіки і не підозріло сусідам що шиза


Довів дружину до сказу своїм скигленням :wink: Нерухомість перепиши на неї, одразу одужає. А краще сходи в ТЦК, добровольцем оформись снаряди подавати :wink: Дружина коли помацає щомісяця 100тис.грн. і відсутність "подразника" поруч, то всі її хвороби як рукою зніме.))
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:23

fler
А ваш муж когда шото под Ореховым подавать будет уже?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 21:58

  барабашов написав:fler
А ваш муж когда шото под Ореховым подавать будет уже?

Мій на форумах не скиглить і взагалі не ховається ніде. Розумієте різницю?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:19

Не то ти мацяєш)) ще й задурно))

  fler написав:не скиглить і взагалі не ховається ніде. Розумієте різницю?
Не розуміємо - чому не відправити його на фронт, щоб самій мацяти щомісяця 100тис.грн?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:44

fler
Это типа «он не прячется, как догонят ТЦК - поедет» 😂😂

Меня уже начинают бесить клоункині )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:49

  Frant написав:
  Sidus написав:
  Investor_K написав:А если серьезно - надоело сдавать жилую. Хочу купить под сдачу коммерцию. Но это если глобально. Учитывая фактор войны -все идеи на паузе.


на початку війні коммерція просіла дуже сильно, всі просили знижки і ім давали, зараз трохи все повернулось, АЛЕ доллар вже не той, в долларах все одно дуже далеко до довоєнного рівня, а ціни не просіли майже, тому рентабельність сильно впала (в долларі).
Якшо коротко: не раджу зараз туда лізти, є більш надійні і рентабельні інвестиціі, ніж нерухомість. Нерухомість завжди була надійною і безризиковою, але зараз не ті часи, шахедів ше багато в них


Нерухомість можно купляти зараз на 75% дешевше від нинішньої ціни. Для компенсації ризиків.
Продавці поки що неготові до таких знижок.

Отож, якшо буде 50% і більше знижка, тоді можна, перекриває ризики, але поки мало хто готовий до такого із продавців
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:49

  Andrey2512 написав:fler
Это типа «он не прячется, как догонят ТЦК - поедет» 😂😂

Меня уже начинают бесить клоункині )

Я просто не хожу теми же дорогами, что и ТЦК... 😎
Bolt
 
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