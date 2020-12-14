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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11515115161151711518
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:53

  Феодал написав:
  Sidus написав:
Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь.
Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно

що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?


100к грн в день максимум в кассі, постанова НБУ
Щось більш-менш коштовне брати те ціла морока зібрати суму, хіба що домовлятись якось за безнал купляти
Sidus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:02

  Sidus написав:
  Феодал написав:
  Sidus написав:
Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь.
Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно

що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?


100к грн в день максимум в кассі, постанова НБУ
Щось більш-менш коштовне брати те ціла морока зібрати суму, хіба що домовлятись якось за безнал купляти

Вторинка і так безнал ("покупець попередньо оплатив дрібними сумами по 49999 грн."), а первинку можна і в рострочку. А можна і налом, хто як вміє.
flyman
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  #<1 ... 11515115161151711518
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