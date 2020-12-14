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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:49
Frant написав: Sidus написав: Investor_K написав:
А если серьезно - надоело сдавать жилую. Хочу купить под сдачу коммерцию. Но это если глобально. Учитывая фактор войны -все идеи на паузе.
на початку війні коммерція просіла дуже сильно, всі просили знижки і ім давали, зараз трохи все повернулось, АЛЕ доллар вже не той, в долларах все одно дуже далеко до довоєнного рівня, а ціни не просіли майже, тому рентабельність сильно впала (в долларі).
Якшо коротко: не раджу зараз туда лізти, є більш надійні і рентабельні інвестиціі, ніж нерухомість. Нерухомість завжди була надійною і безризиковою, але зараз не ті часи, шахедів ше багато в них
Нерухомість можно купляти зараз на 75% дешевше від нинішньої ціни. Для компенсації ризиків.
Продавці поки що неготові до таких знижок.
Отож, якшо буде 50% і більше знижка, тоді можна, перекриває ризики, але поки мало хто готовий до такого із продавців
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:53
Феодал написав: Sidus написав:
Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь.
Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно
що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?
100к грн в день максимум в кассі, постанова НБУ
Щось більш-менш коштовне брати те ціла морока зібрати суму, хіба що домовлятись якось за безнал купляти
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Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:02
Sidus написав: Феодал написав: Sidus написав:
Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь.
Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно
що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?
100к грн в день максимум в кассі, постанова НБУ
Щось більш-менш коштовне брати те ціла морока зібрати суму, хіба що домовлятись якось за безнал купляти
Вторинка і так безнал ("покупець попередньо оплатив дрібними сумами по 49999 грн."), а первинку можна і в рострочку. А можна і налом, хто як вміє.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 00:30
Sidus написав: Феодал написав: Sidus написав:
Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь.
Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно
що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?
100к грн в день максимум в кассі, постанова НБУ
Щось більш-менш коштовне брати те ціла морока зібрати суму, хіба що домовлятись якось за безнал купляти
Особливо коли видадуть чи синіми чи зеленими чи новими чи старими або влуплять постанову про конвертацію в гривню)
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Додано: Суб 06 січ, 2024 00:35
Sidus написав: Феодал написав: Sidus написав:
Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь.
Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно
що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?
100к грн в день максимум в кассі, постанова НБУ
Щось більш-менш коштовне брати те ціла морока зібрати суму, хіба що домовлятись якось за безнал купляти
100к в день з одного рахунку. Це дає простір для маневру,якщо треба
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Додано: Суб 06 січ, 2024 01:26
Faceless написав:
100к в день з одного рахунку. Це дає простір для маневру,якщо треба
З одного банку на 1 ІПН, а не рахунку.
100кує синіми, маневруй.
Ще про тривоги забули.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 01:51
flyman написав: Faceless написав:
100к в день з одного рахунку. Це дає простір для маневру,якщо треба
З одного банку на 1 ІПН, а не рахунку.
100кує синіми, маневруй.
Ще про тривоги забули.
Ні, саме з одного рахунку. Перевірено.
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