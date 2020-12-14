RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11514115151151611517
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:49

  Frant написав:
  Sidus написав:
  Investor_K написав:А если серьезно - надоело сдавать жилую. Хочу купить под сдачу коммерцию. Но это если глобально. Учитывая фактор войны -все идеи на паузе.


на початку війні коммерція просіла дуже сильно, всі просили знижки і ім давали, зараз трохи все повернулось, АЛЕ доллар вже не той, в долларах все одно дуже далеко до довоєнного рівня, а ціни не просіли майже, тому рентабельність сильно впала (в долларі).
Якшо коротко: не раджу зараз туда лізти, є більш надійні і рентабельні інвестиціі, ніж нерухомість. Нерухомість завжди була надійною і безризиковою, але зараз не ті часи, шахедів ше багато в них


Нерухомість можно купляти зараз на 75% дешевше від нинішньої ціни. Для компенсації ризиків.
Продавці поки що неготові до таких знижок.

Отож, якшо буде 50% і більше знижка, тоді можна, перекриває ризики, але поки мало хто готовий до такого із продавців
Sidus
 
Повідомлень: 878
З нами з: 17.09.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 22:53

  Феодал написав:
  Sidus написав:
Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь.
Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно

що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?


100к грн в день максимум в кассі, постанова НБУ
Щось більш-менш коштовне брати те ціла морока зібрати суму, хіба що домовлятись якось за безнал купляти
Sidus
 
Повідомлень: 878
З нами з: 17.09.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 23:02

  Sidus написав:
  Феодал написав:
  Sidus написав:
Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь.
Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно

що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?


100к грн в день максимум в кассі, постанова НБУ
Щось більш-менш коштовне брати те ціла морока зібрати суму, хіба що домовлятись якось за безнал купляти

Вторинка і так безнал ("покупець попередньо оплатив дрібними сумами по 49999 грн."), а первинку можна і в рострочку. А можна і налом, хто як вміє.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33798
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:30

  Sidus написав:
  Феодал написав:
  Sidus написав:
Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь.
Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно

що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?


100к грн в день максимум в кассі, постанова НБУ
Щось більш-менш коштовне брати те ціла морока зібрати суму, хіба що домовлятись якось за безнал купляти

Особливо коли видадуть чи синіми чи зеленими чи новими чи старими або влуплять постанову про конвертацію в гривню)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 00:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Sidus написав:
  Феодал написав:
  Sidus написав:
Ну саме так, я ще до війни зрозумів, шо нерухомість то є добре, але є купа мінусів, наприклад неліквідність і те, шо іі не можна спакувати і перевезти на Захід десь.
Хто знає, шо зараз з цінами реальних угод? Мені складно сказати, хто зараз купує на вторинному ринку, бо з тими обмеженнями, шо банки ввели, скирдувати валюту трохи накладно

що там за обмежання такі що аж скирдувати валюту трохи накладно?


100к грн в день максимум в кассі, постанова НБУ
Щось більш-менш коштовне брати те ціла морока зібрати суму, хіба що домовлятись якось за безнал купляти
100к в день з одного рахунку. Це дає простір для маневру,якщо треба
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34440
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 7932 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 01:26

  Faceless написав:100к в день з одного рахунку. Це дає простір для маневру,якщо треба

З одного банку на 1 ІПН, а не рахунку.
100кує синіми, маневруй.

Ще про тривоги забули.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33798
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1570 раз.
Подякували: 2735 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 01:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:
  Faceless написав:100к в день з одного рахунку. Це дає простір для маневру,якщо треба

З одного банку на 1 ІПН, а не рахунку.
100кує синіми, маневруй.

Ще про тривоги забули.
Ні, саме з одного рахунку. Перевірено.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34440
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1427 раз.
Подякували: 7932 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 02:09

  Sidus написав:
  Frant написав:
  Sidus написав:
на початку війні коммерція просіла дуже сильно, всі просили знижки і ім давали, зараз трохи все повернулось, АЛЕ доллар вже не той, в долларах все одно дуже далеко до довоєнного рівня, а ціни не просіли майже, тому рентабельність сильно впала (в долларі).
Якшо коротко: не раджу зараз туда лізти, є більш надійні і рентабельні інвестиціі, ніж нерухомість. Нерухомість завжди була надійною і безризиковою, але зараз не ті часи, шахедів ше багато в них


Нерухомість можно купляти зараз на 75% дешевше від нинішньої ціни. Для компенсації ризиків.
Продавці поки що неготові до таких знижок.

Отож, якшо буде 50% і більше знижка, тоді можна, перекриває ризики, але поки мало хто готовий до такого із продавців

Так вы задайте непонятливым жлобам почин - сами распродайтесь с таким дисконтом
Потом добавите крохи(или "кирпичи") - и у огорошенных такими реалиями рынка иных жлобов купите на шару действительно жемчужины или кристаллы рынка(с плинтусАми и Милле везде)
А там смотришь - и весь рынок до уровней Горловки и Авдеевки просядет вашими трудами, люди ж как благодарны то будут вам, покупая Липки и Банковую по цене ремонта на ПОХе!
барабашов
 
Повідомлень: 3794
З нами з: 16.06.15
Подякував: 266 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 02:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не переживайте, з прийняттям закону про мобілізацію - все буде)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1034
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 03:51

  cherchiltank написав:Не переживайте, з прийняттям закону про мобілізацію - все буде)

Я понимаю что юрист - это ни разу не математик, но ответьте на такие вопросы:
1) какая корелляция между призывом 500тыс и падением цены вдвое?
2)знаете ли вы, при каких условиях ликвидное!!! жильё в короткий промежуток времени дешевеет вдвое и не будут ли сопутствующими этим процессам иные, допустим со вспарыванием заначек жирных котов, которые хвастаются что у них на 10 лет безмятежного потреблядства отложено, и переоформлением такой ликвидной и престижной недвиги не в сияющих офисах на Подоле, а в лесу рядом со свежей ямой 2х1м и "чёрным" нотариусом, а то и в подвале какого ведомственного здания, где заседает "РевКиевВетеранСовет"?
3)не будет ли тогда, когда по одному высказыванию ВикиПавл кое что будет по улицам течь, не до покупки бетона даже с 75% скидкой, а будут штурмы блокпостов и погранпереходов на западе Украины прямо на пулемёты заградотрядов патриотов типа Назария Кишака?
барабашов
 
Повідомлень: 3794
З нами з: 16.06.15
Подякував: 266 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11514115151151611517
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2448, 2449, 2450
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24496 16418081
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 січ, 2024 01:55
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5406754
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 21920
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2198)
06.01.2024 00:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.