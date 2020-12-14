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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11515115161151711518
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 06:48

  trololo написав:
  rjkz написав:+1
Кликаете на объяву, получаете реальные фотки, стрит вью, карту, школы относящиеся к этому объекту с рейтингами. (раньше еще было крайм ренк, рассовый состав населения локации, средний доход домохозяйств),описание объекта, цены продаж на аналогичные объекты поблизости, даты продаж, а также всю историю цен этого объекта, в каком году и почем он продавался до этого, а также история изменения хотелки во время текущей экспозиции с датами изменения. Также оценочный платеж по ипотеке, калькулятор на котором можно поиграться с долями взносов и ценой (если будет удачным торг) и %% (тут можно пойти в банк и взять то, что дадут или пойти к мортгидж-брокеру, который найдет оптимальный банк по условиям на данный момент. Платить ему не надо, он получает свой %% от банка, все равно какого. Например, мой банк дает мне 7%, брокер найдет 6% или мой банк не даст, брокер найдет тот, что предоставит).
Таким образом, имеется более четкая картина трендов дешевея или дорожая.
И этот все на одной странице любого объекта.


а це правда що в США без ріалтора угоду не провести?


Нет, неправда.
Но за риелтора ПРИ ПРОДАЖЕ всегда платит продавец.
При аренде, обычно лендлорд, но в НЙ чаще арендатор, хотя тут у меня опыта нет - все 3 моих опыта съема обошлись без риелтора первый - через знакомых знакомых, у которых только освободилась квартира, второй - в рентал комплексе, который сам сдает, там чуть дороже, но без риелторов, и третий - нерыночный, стечение обстоятельств.
Второй раз искал с риелтором, но он мне долго мозги компосировал, 3 месяца подкидывал какие-то неудобоваримые варианты, в конце концов вспомнил, что есть компания, которая сдает свое и там хоть и с кучей проверок-перепроверок взял.
Проверяли так, как на мортгидж не проверяют. Думал, возьмут анализы крови, мочи и тд. :mrgreen:
Кстати, объекты не через риелторов на странице поиска идут отдельной кнопкой.
Там идут от собственников и аукционы залогового от банков. Их очень мало.
На странице объекта в таком случае пишется "For sale by owner" or "Auction" or "Foreclosure".
Но самые интересные варианты на сайты не попадают.
"Pre-foreclosure", за шаг до отчуждения банком продавцы очень договороспособны, но найти таких та еще задача. В локациях с высоким спросом за таким все гоняются, в локациях где-то в глуши - оно нах никому не надо.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 06:59

  hume написав:
  барабашов написав:Не осуждайте людей, не только не топтавших кроссовки в Афгане, но и кирзачи в СА, и которые может первый раз в жизни увидели оторванную руку или ногу, в худшем случае этот живой обрубок может на себе и ещё до блиндажа или пикапа тащили под его вопли
Очень мало пулевых ранений сейчас и тотально от фугасного воздействия с соответствующими травмами

Я в той очереди на рентген 4ре раза был. Ни в коем случае не осуждаю, просто констатирую факт, что с нервами у военных есть проблемы и с этим нужно что-то делать. Военный был килограмм под 120 с руками и ногами. Он просто откровенно устроил скандал. Ещё один раз до этого пришёл военный без части ноги, просто спросил кто посдний. Ему сразу же предложили без очереди, он поблагодарил. Думаю у некоторых военных после сравнение ситуации на 0 и в тылу едет кукуха, и это совершенно справедливо.


Это проблема из проблем даже когда Украина победит и вернутся те...кто вернется.
Звонил другу, во время разговора начался бой. Он отключил телефон.
Позвонил другому другу в Киев.
Он в ресторане празднует соседа новоселье.
Я вообще на другой стороне планеты.
Как такие люди смогут вместе сосуществовать после войны?
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 07:00

  vitaliiangel написав:Зображення
Зображення


А что это такое белое?
rjkz
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  #<1 ... 11515115161151711518
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