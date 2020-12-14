|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 січ, 2024 06:48
trololo написав: rjkz написав:
+1
Кликаете на объяву, получаете реальные фотки, стрит вью, карту, школы относящиеся к этому объекту с рейтингами. (раньше еще было крайм ренк, рассовый состав населения локации, средний доход домохозяйств),описание объекта, цены продаж на аналогичные объекты поблизости, даты продаж, а также всю историю цен этого объекта, в каком году и почем он продавался до этого, а также история изменения хотелки во время текущей экспозиции с датами изменения. Также оценочный платеж по ипотеке, калькулятор на котором можно поиграться с долями взносов и ценой (если будет удачным торг) и %% (тут можно пойти в банк и взять то, что дадут или пойти к мортгидж-брокеру, который найдет оптимальный банк по условиям на данный момент. Платить ему не надо, он получает свой %% от банка, все равно какого. Например, мой банк дает мне 7%, брокер найдет 6% или мой банк не даст, брокер найдет тот, что предоставит).
Таким образом, имеется более четкая картина трендов дешевея или дорожая.
И этот все на одной странице любого объекта.
а це правда що в США без ріалтора угоду не провести?
Нет, неправда.
Но за риелтора ПРИ ПРОДАЖЕ всегда платит продавец.
При аренде, обычно лендлорд, но в НЙ чаще арендатор, хотя тут у меня опыта нет - все 3 моих опыта съема обошлись без риелтора первый - через знакомых знакомых, у которых только освободилась квартира, второй - в рентал комплексе, который сам сдает, там чуть дороже, но без риелторов, и третий - нерыночный, стечение обстоятельств.
Второй раз искал с риелтором, но он мне долго мозги компосировал, 3 месяца подкидывал какие-то неудобоваримые варианты, в конце концов вспомнил, что есть компания, которая сдает свое и там хоть и с кучей проверок-перепроверок взял.
Проверяли так, как на мортгидж не проверяют. Думал, возьмут анализы крови, мочи и тд.
Кстати, объекты не через риелторов на странице поиска идут отдельной кнопкой.
Там идут от собственников и аукционы залогового от банков. Их очень мало.
На странице объекта в таком случае пишется "For sale by owner" or "Auction" or "Foreclosure".
Но самые интересные варианты на сайты не попадают.
"Pre-foreclosure", за шаг до отчуждения банком продавцы очень договороспособны, но найти таких та еще задача. В локациях с высоким спросом за таким все гоняются, в локациях где-то в глуши - оно нах никому не надо.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16040
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8150 раз.
- Подякували: 5024 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Суб 06 січ, 2024 06:59
hume написав: барабашов написав:
Не осуждайте людей, не только не топтавших кроссовки в Афгане, но и кирзачи в СА, и которые может первый раз в жизни увидели оторванную руку или ногу, в худшем случае этот живой обрубок может на себе и ещё до блиндажа или пикапа тащили под его вопли
Очень мало пулевых ранений сейчас и тотально от фугасного воздействия с соответствующими травмами
Я в той очереди на рентген 4ре раза был. Ни в коем случае не осуждаю, просто констатирую факт, что с нервами у военных есть проблемы и с этим нужно что-то делать. Военный был килограмм под 120 с руками и ногами. Он просто откровенно устроил скандал. Ещё один раз до этого пришёл военный без части ноги, просто спросил кто посдний. Ему сразу же предложили без очереди, он поблагодарил. Думаю у некоторых военных после сравнение ситуации на 0 и в тылу едет кукуха, и это совершенно справедливо.
Это проблема из проблем даже когда Украина победит и вернутся те...кто вернется.
Звонил другу, во время разговора начался бой. Он отключил телефон.
Позвонил другому другу в Киев.
Он в ресторане празднует соседа новоселье.
Я вообще на другой стороне планеты.
Как такие люди смогут вместе сосуществовать после войны?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16040
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8150 раз.
- Подякували: 5024 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Суб 06 січ, 2024 07:00
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16040
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8150 раз.
- Подякували: 5024 раз.
-
- Профіль
-
3
3
3
Додано: Суб 06 січ, 2024 09:01
барабашов написав: cherchiltank написав:
Не переживайте, з прийняттям закону про мобілізацію - все буде)
Я понимаю что юрист - это ни разу не математик, но ответьте на такие вопросы:
1) какая корелляция между призывом 500тыс и падением цены вдвое?
2)знаете ли вы, при каких условиях ликвидное!!! жильё в короткий промежуток времени дешевеет вдвое и не будут ли сопутствующими этим процессам иные, допустим со вспарыванием заначек жирных котов, которые хвастаются что у них на 10 лет безмятежного потреблядства отложено, и переоформлением такой ликвидной и престижной недвиги не в сияющих офисах на Подоле, а в лесу рядом со свежей ямой 2х1м и "чёрным" нотариусом, а то и в подвале какого ведомственного здания, где заседает "РевКиевВетеранСовет"?
3)не будет ли тогда, когда по одному высказыванию ВикиПавл кое что будет по улицам течь, не до покупки бетона даже с 75% скидкой, а будут штурмы блокпостов и погранпереходов на западе Украины прямо на пулемёты заградотрядов патриотов типа Назария Кишака?
Барабашов, ви точно математик????
Деякі тенденції Кржн очевидні навіть незрячим. Помітно, що форумні котики і хом'яки, які бездумно бігають по клавіатурі і рандомно видають набір слів і речень, чомусь перестали набирати "дорожай","дефіцит житла", "зростання попиту".
Зато вони скаржаться на мігрень від гучних звуків і небажання сидіти в окопах під обстрілами. Ці хом'ячки-говнючки, які називають себе "фізиками-теоретигами", "мостобудівельниками" і т.п. шушера.
Ринку новобудів - класичний і безповоротній кінець. Вони вже не потрібні. Житла в Києві більш ніж досить, "вторинки" вистачить на всіх на найближчі 10 років.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23622
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1627 раз.
- Подякували: 2511 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 06 січ, 2024 09:39
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1257
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24496
|16418302
|
|
|1347
|5406941
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|21964
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|