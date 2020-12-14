Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:+1 Кликаете на объяву, получаете реальные фотки, стрит вью, карту, школы относящиеся к этому объекту с рейтингами. (раньше еще было крайм ренк, рассовый состав населения локации, средний доход домохозяйств),описание объекта, цены продаж на аналогичные объекты поблизости, даты продаж, а также всю историю цен этого объекта, в каком году и почем он продавался до этого, а также история изменения хотелки во время текущей экспозиции с датами изменения. Также оценочный платеж по ипотеке, калькулятор на котором можно поиграться с долями взносов и ценой (если будет удачным торг) и %% (тут можно пойти в банк и взять то, что дадут или пойти к мортгидж-брокеру, который найдет оптимальный банк по условиям на данный момент. Платить ему не надо, он получает свой %% от банка, все равно какого. Например, мой банк дает мне 7%, брокер найдет 6% или мой банк не даст, брокер найдет тот, что предоставит). Таким образом, имеется более четкая картина трендов дешевея или дорожая. И этот все на одной странице любого объекта.
а це правда що в США без ріалтора угоду не провести?
Нет, неправда. Но за риелтора ПРИ ПРОДАЖЕ всегда платит продавец. При аренде, обычно лендлорд, но в НЙ чаще арендатор, хотя тут у меня опыта нет - все 3 моих опыта съема обошлись без риелтора первый - через знакомых знакомых, у которых только освободилась квартира, второй - в рентал комплексе, который сам сдает, там чуть дороже, но без риелторов, и третий - нерыночный, стечение обстоятельств. Второй раз искал с риелтором, но он мне долго мозги компосировал, 3 месяца подкидывал какие-то неудобоваримые варианты, в конце концов вспомнил, что есть компания, которая сдает свое и там хоть и с кучей проверок-перепроверок взял. Проверяли так, как на мортгидж не проверяют. Думал, возьмут анализы крови, мочи и тд. Кстати, объекты не через риелторов на странице поиска идут отдельной кнопкой. Там идут от собственников и аукционы залогового от банков. Их очень мало. На странице объекта в таком случае пишется "For sale by owner" or "Auction" or "Foreclosure". Но самые интересные варианты на сайты не попадают. "Pre-foreclosure", за шаг до отчуждения банком продавцы очень договороспособны, но найти таких та еще задача. В локациях с высоким спросом за таким все гоняются, в локациях где-то в глуши - оно нах никому не надо.
барабашов написав:Не осуждайте людей, не только не топтавших кроссовки в Афгане, но и кирзачи в СА, и которые может первый раз в жизни увидели оторванную руку или ногу, в худшем случае этот живой обрубок может на себе и ещё до блиндажа или пикапа тащили под его вопли Очень мало пулевых ранений сейчас и тотально от фугасного воздействия с соответствующими травмами
Я в той очереди на рентген 4ре раза был. Ни в коем случае не осуждаю, просто констатирую факт, что с нервами у военных есть проблемы и с этим нужно что-то делать. Военный был килограмм под 120 с руками и ногами. Он просто откровенно устроил скандал. Ещё один раз до этого пришёл военный без части ноги, просто спросил кто посдний. Ему сразу же предложили без очереди, он поблагодарил. Думаю у некоторых военных после сравнение ситуации на 0 и в тылу едет кукуха, и это совершенно справедливо.
Это проблема из проблем даже когда Украина победит и вернутся те...кто вернется. Звонил другу, во время разговора начался бой. Он отключил телефон. Позвонил другому другу в Киев. Он в ресторане празднует соседа новоселье. Я вообще на другой стороне планеты. Как такие люди смогут вместе сосуществовать после войны?
cherchiltank написав:Не переживайте, з прийняттям закону про мобілізацію - все буде)
Я понимаю что юрист - это ни разу не математик, но ответьте на такие вопросы: 1) какая корелляция между призывом 500тыс и падением цены вдвое? 2)знаете ли вы, при каких условиях ликвидное!!! жильё в короткий промежуток времени дешевеет вдвое и не будут ли сопутствующими этим процессам иные, допустим со вспарыванием заначек жирных котов, которые хвастаются что у них на 10 лет безмятежного потреблядства отложено, и переоформлением такой ликвидной и престижной недвиги не в сияющих офисах на Подоле, а в лесу рядом со свежей ямой 2х1м и "чёрным" нотариусом, а то и в подвале какого ведомственного здания, где заседает "РевКиевВетеранСовет"? 3)не будет ли тогда, когда по одному высказыванию ВикиПавл кое что будет по улицам течь, не до покупки бетона даже с 75% скидкой, а будут штурмы блокпостов и погранпереходов на западе Украины прямо на пулемёты заградотрядов патриотов типа Назария Кишака?
Барабашов, ви точно математик????
Деякі тенденції Кржн очевидні навіть незрячим. Помітно, що форумні котики і хом'яки, які бездумно бігають по клавіатурі і рандомно видають набір слів і речень, чомусь перестали набирати "дорожай","дефіцит житла", "зростання попиту".
Зато вони скаржаться на мігрень від гучних звуків і небажання сидіти в окопах під обстрілами. Ці хом'ячки-говнючки, які називають себе "фізиками-теоретигами", "мостобудівельниками" і т.п. шушера.
Ринку новобудів - класичний і безповоротній кінець. Вони вже не потрібні. Житла в Києві більш ніж досить, "вторинки" вистачить на всіх на найближчі 10 років.