Кликаете на объяву, получаете реальные фотки, стрит вью, карту, школы относящиеся к этому объекту с рейтингами. (раньше еще было крайм ренк, рассовый состав населения локации, средний доход домохозяйств),описание объекта, цены продаж на аналогичные объекты поблизости, даты продаж, а также всю историю цен этого объекта, в каком году и почем он продавался до этого, а также история изменения хотелки во время текущей экспозиции с датами изменения. Также оценочный платеж по ипотеке, калькулятор на котором можно поиграться с долями взносов и ценой (если будет удачным торг) и %% (тут можно пойти в банк и взять то, что дадут или пойти к мортгидж-брокеру, который найдет оптимальный банк по условиям на данный момент. Платить ему не надо, он получает свой %% от банка, все равно какого. Например, мой банк дает мне 7%, брокер найдет 6% или мой банк не даст, брокер найдет тот, что предоставит).

Таким образом, имеется более четкая картина трендов дешевея или дорожая.

а це правда що в США без ріалтора угоду не провести? а це правда що в США без ріалтора угоду не провести?

Нет, неправда.Но за риелтора ПРИ ПРОДАЖЕ всегда платит продавец.При аренде, обычно лендлорд, но в НЙ чаще арендатор, хотя тут у меня опыта нет - все 3 моих опыта съема обошлись без риелтора первый - через знакомых знакомых, у которых только освободилась квартира, второй - в рентал комплексе, который сам сдает, там чуть дороже, но без риелторов, и третий - нерыночный, стечение обстоятельств.Второй раз искал с риелтором, но он мне долго мозги компосировал, 3 месяца подкидывал какие-то неудобоваримые варианты, в конце концов вспомнил, что есть компания, которая сдает свое и там хоть и с кучей проверок-перепроверок взял.Проверяли так, как на мортгидж не проверяют. Думал, возьмут анализы крови, мочи и тд.Кстати, объекты не через риелторов на странице поиска идут отдельной кнопкой.Там идут от собственников и аукционы залогового от банков. Их очень мало.На странице объекта в таком случае пишется "For sale by owner" or "Auction" or "Foreclosure".Но самые интересные варианты на сайты не попадают."Pre-foreclosure", за шаг до отчуждения банком продавцы очень договороспособны, но найти таких та еще задача. В локациях с высоким спросом за таким все гоняются, в локациях где-то в глуши - оно нах никому не надо.