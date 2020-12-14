RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11516115171151811519
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 10:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Держава планує збільшити удвічі кількість виданих іпотечних кредитів у 2024-му році

Заступниця міністра економіки Надія Бігун запевнила, що гроші на програму "єОселя" є, а плани амбітніші, ніж минулого року.

За її словами, минулого року під низькі відсотки було видано 6 тисяч кредитів, у 2024-му році планують видати 10 тисяч.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1610
З нами з: 17.12.22
Подякував: 74 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11516115171151811519
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank і 18 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2448, 2449, 2450
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24496 16418412
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 січ, 2024 01:55
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5407012
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 21976
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.