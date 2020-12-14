|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 січ, 2024 10:58
Держава планує збільшити удвічі кількість виданих іпотечних кредитів у 2024-му році
Заступниця міністра економіки Надія Бігун запевнила, що гроші на програму "єОселя" є, а плани амбітніші, ніж минулого року.
За її словами, минулого року під низькі відсотки було видано 6 тисяч кредитів, у 2024-му році планують видати 10 тисяч.
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1610
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank
і 18 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24496
|16418412
|
|
|1347
|5407012
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|21976
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|