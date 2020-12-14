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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11516115171151811519
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 11:17

  барабашов написав:
  cherchiltank написав:Не переживайте, з прийняттям закону про мобілізацію - все буде)

Я понимаю что юрист - это ни разу не математик, но ответьте на такие вопросы:
1) какая корелляция между призывом 500тыс и падением цены вдвое?
2)знаете ли вы, при каких условиях ликвидное!!! жильё в короткий промежуток времени дешевеет вдвое и не будут ли сопутствующими этим процессам иные, допустим со вспарыванием заначек жирных котов, которые хвастаются что у них на 10 лет безмятежного потреблядства отложено, и переоформлением такой ликвидной и престижной недвиги не в сияющих офисах на Подоле, а в лесу рядом со свежей ямой 2х1м и "чёрным" нотариусом, а то и в подвале какого ведомственного здания, где заседает "РевКиевВетеранСовет"?
3)не будет ли тогда, когда по одному высказыванию ВикиПавл кое что будет по улицам течь, не до покупки бетона даже с 75% скидкой, а будут штурмы блокпостов и погранпереходов на западе Украины прямо на пулемёты заградотрядов патриотов типа Назария Кишака?

1) про вдвоє я не казав - скоріш за все 10-20 відсотків) кореляція проста - настрої суспільства і інвесторів зокрема)
2) про чорних нотаріусів давно не чув, повеселили)
3) штурмів не буде
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 11:20

  flyman написав:
  GALeon написав:https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/starih-tsin-bilshe-nema-vlasniki-zminili-vartist-1-kimnatnih-kvartir-po-vsij-ukraini.htm

це огляд цін на елітні 1к?

Друга, не така вже елітна. А скоріше навпаки. Це, я до того, як середню вартість рахують.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:04

  beee написав:Держава планує збільшити удвічі кількість виданих іпотечних кредитів у 2024-му році

Заступниця міністра економіки Надія Бігун запевнила, що гроші на програму "єОселя" є, а плани амбітніші, ніж минулого року.

За її словами, минулого року під низькі відсотки було видано 6 тисяч кредитів, у 2024-му році планують видати 10 тисяч.

Подозреваю, что большинство из них нахомячили нужную сумму в уе, но ждут кратный девал. После чего выгодно закроют кредит
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:27

  beee написав:Держава планує збільшити удвічі кількість виданих іпотечних кредитів у 2024-му році

Заступниця міністра економіки Надія Бігун запевнила, що гроші на програму "єОселя" є, а плани амбітніші, ніж минулого року.

За її словами, минулого року під низькі відсотки було видано 6 тисяч кредитів, у 2024-му році планують видати 10 тисяч.

Ясное дело.
Если дефицит бюджета вырос и непонятно чем его компенсировать, самое время раздать побольше ипотечных кредитов под госгарантии.
Хотя, для спецов, укреплявших гривну во время полномасштабной войны, нет ничего невозможного.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 12:42

  beee написав:Держава планує збільшити удвічі кількість виданих іпотечних кредитів у 2024-му році

Заступниця міністра економіки Надія Бігун запевнила, що гроші на програму "єОселя" є, а плани амбітніші, ніж минулого року.

За її словами, минулого року під низькі відсотки було видано 6 тисяч кредитів, у 2024-му році планують видати 10 тисяч.

Чергове балабольство від квартальщиків і грьобаних слуг.

Най краще думають,як збільшити виробництво снарядів, гаубиць і як призвати їліту в окопи.
Щось "жирні коти" і їх прислуга не поспішають туди. А пора показати приклад селянам, робітникам і простим білим комірцям
Frant
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