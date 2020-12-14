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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 06 січ, 2024 11:17
барабашов написав: cherchiltank написав:
Не переживайте, з прийняттям закону про мобілізацію - все буде)
Я понимаю что юрист - это ни разу не математик, но ответьте на такие вопросы:
1) какая корелляция между призывом 500тыс и падением цены вдвое?
2)знаете ли вы, при каких условиях ликвидное!!! жильё в короткий промежуток времени дешевеет вдвое и не будут ли сопутствующими этим процессам иные, допустим со вспарыванием заначек жирных котов, которые хвастаются что у них на 10 лет безмятежного потреблядства отложено, и переоформлением такой ликвидной и престижной недвиги не в сияющих офисах на Подоле, а в лесу рядом со свежей ямой 2х1м и "чёрным" нотариусом, а то и в подвале какого ведомственного здания, где заседает "РевКиевВетеранСовет"?
3)не будет ли тогда, когда по одному высказыванию ВикиПавл кое что будет по улицам течь, не до покупки бетона даже с 75% скидкой, а будут штурмы блокпостов и погранпереходов на западе Украины прямо на пулемёты заградотрядов патриотов типа Назария Кишака?
1) про вдвоє я не казав - скоріш за все 10-20 відсотків) кореляція проста - настрої суспільства і інвесторів зокрема)
2) про чорних нотаріусів давно не чув, повеселили)
3) штурмів не буде
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Додано: Суб 06 січ, 2024 11:20
flyman написав: GALeon написав:
https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/starih-tsin-bilshe-nema-vlasniki-zminili-vartist-1-kimnatnih-kvartir-po-vsij-ukraini.htm
це огляд цін на елітні 1к?
Друга, не така вже елітна. А скоріше навпаки. Це, я до того, як середню вартість рахують.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 12:04
beee написав:
Держава планує збільшити удвічі кількість виданих іпотечних кредитів у 2024-му році
Заступниця міністра економіки Надія Бігун запевнила, що гроші на програму "єОселя" є, а плани амбітніші, ніж минулого року.
За її словами, минулого року під низькі відсотки було видано 6 тисяч кредитів, у 2024-му році планують видати 10 тисяч.
Подозреваю, что большинство из них нахомячили нужную сумму в уе, но ждут кратный девал. После чего выгодно закроют кредит
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Додано: Суб 06 січ, 2024 12:27
beee написав:
Держава планує збільшити удвічі кількість виданих іпотечних кредитів у 2024-му році
Заступниця міністра економіки Надія Бігун запевнила, що гроші на програму "єОселя" є, а плани амбітніші, ніж минулого року.
За її словами, минулого року під низькі відсотки було видано 6 тисяч кредитів, у 2024-му році планують видати 10 тисяч.
Ясное дело.
Если дефицит бюджета вырос и непонятно чем его компенсировать, самое время раздать побольше ипотечных кредитов под госгарантии.
Хотя, для спецов, укреплявших гривну во время полномасштабной войны, нет ничего невозможного.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 12:42
beee написав:
Держава планує збільшити удвічі кількість виданих іпотечних кредитів у 2024-му році
Заступниця міністра економіки Надія Бігун запевнила, що гроші на програму "єОселя" є, а плани амбітніші, ніж минулого року.
За її словами, минулого року під низькі відсотки було видано 6 тисяч кредитів, у 2024-му році планують видати 10 тисяч.
Чергове балабольство від квартальщиків і грьобаних слуг.
Най краще думають,як збільшити виробництво снарядів, гаубиць і як призвати їліту в окопи.
Щось "жирні коти" і їх прислуга не поспішають туди. А пора показати приклад селянам, робітникам і простим білим комірцям
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Frant
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Додано: Суб 06 січ, 2024 15:38
Frant написав:
Най краще думають,як збільшити виробництво снарядів, гаубиць і як призвати їліту в окопи.
Ну... Если бы они создали стройбаты для возведения "хрущовок", ой, "зелёвок" - понять можно, миллионы людей без крыши над головой остались.
Но какие-то ипотеки для избранных под покупку недвиги... И это во время угрозы тотального пипца - уму не постижимо.
У нас точно идёт масштабная война?))
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Andrey2512
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Додано: Суб 06 січ, 2024 16:04
Andrey2512 написав:
У нас точно идёт масштабная война?))
Так. Вона точно йде... йде до завершення
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Додано: Суб 06 січ, 2024 22:30
vitaliiangel написав: rjkz написав:
А что это такое белое?
слева или справа?
Везде.
Я уже года 3 снега не видел. Забыл как выглядит.
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Додано: Суб 06 січ, 2024 23:03
rjkz написав: vitaliiangel написав: rjkz написав:
А что это такое белое?
слева или справа?
Везде.
Я уже года 3 снега не видел. Забыл как выглядит.
Приїздіть
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Faceless
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