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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 січ, 2024 01:48
Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?
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Andrey2512
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Додано: Нед 07 січ, 2024 13:07
Успіх написав: Andrey2512 написав:
У нас точно идёт масштабная война?))
Так. Вона точно йде... йде до завершення
якого завершення? ще років 10 як мінімум
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Олежан
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