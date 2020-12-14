RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11517115181151911520
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 01:48

Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?
Andrey2512
 
Повідомлень: 717
З нами з: 04.04.22
Подякував: 52 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 13:07

  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:У нас точно идёт масштабная война?))
Так. Вона точно йде... йде до завершення ;)


якого завершення? ще років 10 як мінімум
Олежан
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11517115181151911520
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 14 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2448, 2449, 2450
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24499 16420244
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 січ, 2024 01:44
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5408412
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 22354
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10846)
07.01.2024 12:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.