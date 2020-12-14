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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11518115191152011521>
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 01:48

Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 13:07

  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:У нас точно идёт масштабная война?))
Так. Вона точно йде... йде до завершення ;)


якого завершення? ще років 10 як мінімум
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 13:47

  Andrey2512 написав:Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?


Якшо в первинну - ні за які % не варто, первинний ринок помер, добре якшо хоть частина проектів, початих до війни, добудується.
Якшо ввторинний, залежить від ціни.

А хто зараз дає під 3%? це виглядає як на*балово, тому шо я можу купити ОВГЗ і мати 18%, і взяти кредит під 3%, і просто із повітря робити 15% на місяць.

UPD: Почитав про программу 3%-7%, там досить суворі вимоги і я ім нажаль не відповідаю
Востаннє редагувалось Sidus в Нед 07 січ, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 13:50

  Олежан написав:
  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:У нас точно идёт масштабная война?))
Так. Вона точно йде... йде до завершення ;)


якого завершення? ще років 10 як мінімум

А може й більше, просто скоріш за все воно стане меньш інтенсивним, ЛБЗ стане статичною, кільк-ть обстілів зменшиться...фактично стане як АТО в 2015-2022р, але з більшим фронтом.
І доведеться якось жити далі, приймати закони і тд, в т.ч. відкривати кордони
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 13:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Sidus написав:відкривати кордони

кордони не відкриють ніколи нажаль.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 14:02

  Олежан написав:
  Sidus написав:відкривати кордони

кордони не відкриють ніколи нажаль.

А я думаю, вимушені будуть, аргументи наступні: нам не будуть допомогати вічно, якшо все устаканиться, треба буде розвивати економіку і стимулювати інвестиціі, тому влада вимушена буде сприяти цьому, але з закритими кордонами вектор буде буде завжди один: на виїзд.
Крім цього доведеться провести і вибори, і прийняти новий закон про окуповані территоріі і багато чого ще, інакше економіка не вистоїть, а значить і армія
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 14:04

  Sidus написав:
  Олежан написав:
  Sidus написав:відкривати кордони

кордони не відкриють ніколи нажаль.

А я думаю, вимушені будуть, аргументи наступні: нам не будуть допомогати вічно, якшо все устаканиться, треба буде розвивати економіку і стимулювати інвестиціі, тому влада вимушена буде сприяти цього, але з закритими кордонами вектор буде буде завжди один: на виїзд

я думаю пару лет после окончания войны не увидеть нам ни роста экономики ни инвестиций. После после дембеля гарантированно получим +1млн безработных к существующим 3млн. Если границы откроют, выедут все кто могут. Сейчас много кого "трудоустраивает" война и западная помощь. После войны все эти люди тоже станут безработными.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 14:10

  vitaliiangel написав:
  Sidus написав:
  Олежан написав:кордони не відкриють ніколи нажаль.

А я думаю, вимушені будуть, аргументи наступні: нам не будуть допомогати вічно, якшо все устаканиться, треба буде розвивати економіку і стимулювати інвестиціі, тому влада вимушена буде сприяти цього, але з закритими кордонами вектор буде буде завжди один: на виїзд

я думаю пару лет после окончания войны не увидеть нам ни роста экономики ни инвестиций. После после дембеля гарантированно получим +1млн безработных. Если границы откроют выедет все кто могут.

якщо нічого не робити, то так не вийде.

сценарії після війни можуть бути різними - від оптимістичних до песимістичних. який скоїться - залежить від нас. тому не треба наперед прогнозувати погане ;)

якщо після відкриття кордонів закриють всі існуючі допомоги - виїжджати будуть, як й раніше в еміграцію, не більше. це набагато більш вірогідний сценарій. й головне, куди виїжджати - на 90 днів у Європу? а потім?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 14:13

  vitaliiangel написав:
  Sidus написав:
  Олежан написав:кордони не відкриють ніколи нажаль.

А я думаю, вимушені будуть, аргументи наступні: нам не будуть допомогати вічно, якшо все устаканиться, треба буде розвивати економіку і стимулювати інвестиціі, тому влада вимушена буде сприяти цього, але з закритими кордонами вектор буде буде завжди один: на виїзд

я думаю пару лет после окончания войны не увидеть нам ни роста экономики ни инвестиций. После после дембеля гарантированно получим +1млн безработных к существующим 3млн. Если границы откроют, выедут все кто могут. Сейчас много кого "трудоустраивает" война и западная помощь. После войны все эти люди тоже станут безработными.

На рахунок виїдуть: не виїдуть, в ЄС доволі дорого жити і допомогу біженцям поріжуть/скасують, це буде барьером для міграціі. Тому хто хотів/міг, вже виїхав, а більшість лишиться.
Стосовно безробітних: це робить інвестиціі вигідними, тому шо є кому працювати, в тій же ЄС важко знайти людей зараз, а тут дешева робоча сила. Тому згодом стабілізується безробіття
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 14:21

«1 млн уволится» - это в рассчетах несостоявшегося школьного психолога.
1. У нас столько даже не мобилизовали.
2. Из регулярных + домобилизованных уже «ушло» сотни тысяч из всех вместе силовых структур . Кто по здоровью, кто по догляду, кто по возрасту, кто в сырую землю, кто на инвалидную коляску.
3. ЗСУ после войны уже не будет как на 23.02.2022 года 220 тысяч , из которых 20-40 гражданские. С таким соседом без НАТО надо иметь 0.5 млн армию. С НАТО можно меньше

Кроме того, те сотни тысяч (если они будут) кого уволят, вдруг начнут требовать гражданскую одежду, автомобиль (и сервис для него), кафе , рестораны, парикмахерские . То есть вдруг станут потребителями услуг. Со всем вытекающим для экономики.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 січ, 2024 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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