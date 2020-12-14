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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 січ, 2024 14:28
Sidus Приїде додому мільйон ледарів, поїдуть 2 мільйони найбільш працьовитих.
Додано: Нед 07 січ, 2024 14:33
Додано: Нед 07 січ, 2024 15:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я к чему, люди у которых ничего нет - выберут начать новую жизнь в другой стране, чем сидеть в этом дурдоме и ожидать своей очереди оказаться в посадке.
Многие из переселенцев, у которых в оккупации осталось жильё, поедут к себе домой. Они и сейчас туда возвращаются.
Обещаниями в Телемарафоне сыт не будешь.
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