RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11518115191152011521
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 14:28

Sidus Приїде додому мільйон ледарів, поїдуть 2 мільйони найбільш працьовитих.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2034
З нами з: 29.07.22
Подякував: 348 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 14:33

  Олежан написав:
  Sidus написав:відкривати кордони

кордони не відкриють ніколи нажаль.

Главное шоб и для баб и детей с дедами не закрыли и Мыкол Карацуп с ДШК по периметру не наставили на вышках.
А то Ким, да и ещё из "слуг" у нас уже есть.
барабашов
 
Повідомлень: 3799
З нами з: 16.06.15
Подякував: 266 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 15:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать.
— Карл Густав Маннергейм


Я к чему, люди у которых ничего нет - выберут начать новую жизнь в другой стране, чем сидеть в этом дурдоме и ожидать своей очереди оказаться в посадке.

Многие из переселенцев, у которых в оккупации осталось жильё, поедут к себе домой. Они и сейчас туда возвращаются.

Обещаниями в Телемарафоне сыт не будешь.
Andrey2512
 
Повідомлень: 718
З нами з: 04.04.22
Подякував: 52 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11518115191152011521
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2448, 2449, 2450
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24499 16420406
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 січ, 2024 01:44
UA
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1347 5408559
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 22386
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10854)
07.01.2024 15:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.