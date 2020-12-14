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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11517115181151911520
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 01:48

Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 13:47

  Andrey2512 написав:Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?


Якшо в первинну - ні за які % не варто, первинний ринок помер, добре якшо хоть частина проектів, початих до війни, добудується.
Якшо ввторинний, залежить від ціни.

А хто зараз дає під 3%? це виглядає як на*балово, тому шо я можу купити ОВГЗ і мати 18%, і взяти кредит під 3%, і просто із повітря робити 15% на місяць.

UPD: Почитав про программу 3%-7%, там досить суворі вимоги і я ім нажаль не відповідаю
Востаннє редагувалось Sidus в Нед 07 січ, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:30

  Andrey2512 написав:Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?

Краще перечекати ;)
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:31

  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?

Краще перечекати ;)


Голвне тих, хто питає очевидне, скрізь називати ухилянтом і зрадником.
Наівний купую в цій країні нерухомість, хоча міг би в Польщу вивезти гроші.


А тут військові не вірять в майбутнє.

Про що далі розмовляти?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:34

beee ,

А тут військові не вірять в майбутнє.

Бо дивляться що робить тил…
Про що далі розмовляти?


Дійсно, пора діяти. І давно.
Hotab
 
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