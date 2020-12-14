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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 січ, 2024 01:48
Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?
Додано: Нед 07 січ, 2024 13:47
Якшо в первинну - ні за які % не варто, первинний ринок помер, добре якшо хоть частина проектів, початих до війни, добудується.
Якшо ввторинний, залежить від ціни.
А хто зараз дає під 3%? це виглядає як на*балово, тому шо я можу купити ОВГЗ і мати 18%, і взяти кредит під 3%, і просто із повітря робити 15% на місяць.
UPD: Почитав про программу 3%-7%, там досить суворі вимоги і я ім нажаль не відповідаю
Востаннє редагувалось Sidus в Нед 07 січ, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 07 січ, 2024 18:30
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:31
Голвне тих, хто питає очевидне, скрізь називати ухилянтом і зрадником.
Наівний купую в цій країні нерухомість, хоча міг би в Польщу вивезти гроші.
А тут військові не вірять в майбутнє.
Про що далі розмовляти?
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:34
beee ,
Бо дивляться що робить тил…
Дійсно, пора діяти. І давно.
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:37
Хто всрався називається.
Питань до мільйону чиновників нема. До влади нема. Поліції, тисяч помічників, шоуменів а головне
- сотень тисяч якихось броньованих бюрократів. Ідеально
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:43
Прикол ще в тому, що заганяє чел, який за кордоном заробляє на нерухомість)
Якщо ти, bee, такий спец в ремонтах, як тут пишеш, то теж зможеш якщо не за штурвалом, так ремонтуючи під ключ. Вентиляція з рекуперацією тут теж в пошані.
Додано: Нед 07 січ, 2024 19:53
gonchik74 ,
Так у мене нема. А мені треба.
Проте я на всіх обліках, без броні і не ховаюсь. В Україні був тиждень тому. Податки з зробленого плачу в розмірі 18+1.5% в Україну Що не так?
Заганяю куди? На облік? І що тут поганого?
Ви на обліку? Коли були/будете в Україні?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 січ, 2024 20:16, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 07 січ, 2024 20:04
Пару годин тому писав коли буду, але потерли, бо не політкоректно. Коротко - коли полковників, що за рік «заробляють» по 4.5 млн $ поженуть в штрафбатах на москальські позиції.
Додано: Нед 07 січ, 2024 20:12
gonchik74 , так і кажіть що жирний ухилянт. А то починаєте тут
Тих полковників одиниці. А хитрунів - сотні тисяч. .
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