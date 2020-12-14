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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11518115191152011521>
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 01:48

Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 13:47

  Andrey2512 написав:Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?


Якшо в первинну - ні за які % не варто, первинний ринок помер, добре якшо хоть частина проектів, початих до війни, добудується.
Якшо ввторинний, залежить від ціни.

А хто зараз дає під 3%? це виглядає як на*балово, тому шо я можу купити ОВГЗ і мати 18%, і взяти кредит під 3%, і просто із повітря робити 15% на місяць.

UPD: Почитав про программу 3%-7%, там досить суворі вимоги і я ім нажаль не відповідаю
Востаннє редагувалось Sidus в Нед 07 січ, 2024 13:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:30

  Andrey2512 написав:Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?

Краще перечекати ;)
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:31

  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?

Краще перечекати ;)


Голвне тих, хто питає очевидне, скрізь називати ухилянтом і зрадником.
Наівний купую в цій країні нерухомість, хоча міг би в Польщу вивезти гроші.


А тут військові не вірять в майбутнє.

Про що далі розмовляти?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:34

beee ,

А тут військові не вірять в майбутнє.

Бо дивляться що робить тил…
Про що далі розмовляти?


Дійсно, пора діяти. І давно.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:37

  Hotab написав:beee ,

А тут військові не вірять в майбутнє.

Бо дивляться що робить тил…
Про що далі розмовляти?


Дійсно, пора діяти. І давно.


Хто всрався називається.
Питань до мільйону чиновників нема. До влади нема. Поліції, тисяч помічників, шоуменів а головне
- сотень тисяч якихось броньованих бюрократів. Ідеально
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:43

  beee написав:
  Hotab написав:beee ,

А тут військові не вірять в майбутнє.

Бо дивляться що робить тил…
Про що далі розмовляти?


Дійсно, пора діяти. І давно.


Хто всрався називається.
Питань до мільйону чиновників нема. До влади нема. Поліції, тисяч помічників, шоуменів а головне
- сотень тисяч якихось броньованих бюрократів. Ідеально

Прикол ще в тому, що заганяє чел, який за кордоном заробляє на нерухомість)
Якщо ти, bee, такий спец в ремонтах, як тут пишеш, то теж зможеш якщо не за штурвалом, так ремонтуючи під ключ. Вентиляція з рекуперацією тут теж в пошані.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 19:53

gonchik74 ,
який за кордоном заробляє на нерухомість)


Так у мене нема. А мені треба.
Проте я на всіх обліках, без броні і не ховаюсь. В Україні був тиждень тому. Податки з зробленого плачу в розмірі 18+1.5% в Україну Що не так?
Заганяю куди? На облік? І що тут поганого?

Ви на обліку? Коли були/будете в Україні?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 07 січ, 2024 20:16, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 20:04

  Hotab написав:gonchik74 ,
який за кордоном заробляє на нерухомість)


Так у мене нема. А мені треба.
Проте я на всіх обліках, без броні і не ховаюсь. В Україні був тиждень тому. Що не так?
Заганяю куди? На облік? І що тут поганого?

Ви на обліку? Коли були/будете в Україні?

Пару годин тому писав коли буду, але потерли, бо не політкоректно. Коротко - коли полковників, що за рік «заробляють» по 4.5 млн $ поженуть в штрафбатах на москальські позиції.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 20:12

gonchik74 , так і кажіть що жирний ухилянт. А то починаєте тут :mrgreen:
Тих полковників одиниці. А хитрунів - сотні тисяч. .
Hotab
 
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