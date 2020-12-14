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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 січ, 2024 20:22
Hotab написав:gonchik74
, так і кажіть що жирний ухилянт. А то починаєте тут
Тих полковників одиниці. А хитрунів - сотні тисяч. .
У мене нормальний індекс маси тіла. Тих полковників багато. Викривають одиниці. І коли це оприлюднюють, такі факти демотивують мільйони. Я один з цих мільйонів. Таких як Ви теж немало. І Ваш приклад теж багатьох заставляє думати «а чому шоуменам/співакам/морякам/льотчикам можна, а мені ні».
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Додано: Нед 07 січ, 2024 20:22
Варшавский 3 пошла реклама.
Не ну прмколисты, что сказать
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beee
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Додано: Нед 07 січ, 2024 20:29
beee написав:
Варшавский 3 пошла реклама.
Не ну прмколисты, что сказать
А там хоч котлован є?)
Ваш приклад теж багатьох заставляє думати «а чому
Ви б знали як ваш заставляє!)))
Тим більше що повернетесь ви відразу як зникне загроза, зі словами «класно, що ви тут мені все зберегли і захистили. Посони , до сльоз!!! ».
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Hotab
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Додано: Нед 07 січ, 2024 20:57
Hotab написав: beee написав:
Варшавский 3 пошла реклама.
Не ну прмколисты, что сказать
А там хоч котлован є?)
Ваш приклад теж багатьох заставляє думати «а чому
Ви б знали як ваш заставляє!)))
Тим більше що повернетесь ви відразу як зникне загроза, зі словами «класно, що ви тут мені все зберегли і захистили. Посони , до сльоз!!! ».
Фігачать нормально
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beee
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