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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11518115191152011521
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 20:22

  Hotab написав:gonchik74 , так і кажіть що жирний ухилянт. А то починаєте тут :mrgreen:
Тих полковників одиниці. А хитрунів - сотні тисяч. .

У мене нормальний індекс маси тіла. Тих полковників багато. Викривають одиниці. І коли це оприлюднюють, такі факти демотивують мільйони. Я один з цих мільйонів. Таких як Ви теж немало. І Ваш приклад теж багатьох заставляє думати «а чому шоуменам/співакам/морякам/льотчикам можна, а мені ні».
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 20:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Варшавский 3 пошла реклама.
Не ну прмколисты, что сказать
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 20:29

  beee написав:Варшавский 3 пошла реклама.
Не ну прмколисты, что сказать

А там хоч котлован є?)

Ваш приклад теж багатьох заставляє думати «а чому


Ви б знали як ваш заставляє!)))
Тим більше що повернетесь ви відразу як зникне загроза, зі словами «класно, що ви тут мені все зберегли і захистили. Посони , до сльоз!!! ». :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 20:57

  Hotab написав:
  beee написав:Варшавский 3 пошла реклама.
Не ну прмколисты, что сказать

А там хоч котлован є?)

Ваш приклад теж багатьох заставляє думати «а чому


Ви б знали як ваш заставляє!)))
Тим більше що повернетесь ви відразу як зникне загроза, зі словами «класно, що ви тут мені все зберегли і захистили. Посони , до сльоз!!! ». :D

Фігачать нормально
beee
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 21:12

Душу й тіло ми положим за нашу свободу!© А ви?

  beee написав:
  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:Успіх як вважаєш, є зараз сенс лізти в іпотеку під 3%? Чи краще перечекати?

Краще перечекати ;)


Голвне тих, хто питає очевидне, скрізь називати ухилянтом і зрадником.
Наівний купую в цій країні нерухомість, хоча міг би в Польщу вивезти гроші.


А тут військові не вірять в майбутнє.

Про що далі розмовляти?

Військові вірять у майбутнє!
Але от хитродупість ухилянтів починає сіяти сумніви...🤔
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 21:44

Коли введуть платні парковки і штрафи за неправильне паркування?

За місяць лише в Києві можна з жлобів зібрати гроші на парочку ЗРК "Петріот"
Frant
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