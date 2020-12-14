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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 січ, 2024 09:24
"Гарячі пиріжки" від рилів новобудників - остигли, зацупли і протухли.
Пора запускати байку про Варшавський-4 і метро до нього!
Можливо, знайдуться трохи буратін, які понесуть свої чотири сольдо рилам-новобудникам(((
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