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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11519115201152111522
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 08:20

Ціни не дуже. А от мобілізаційні заходи - так. Це моя думка.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 09:24

  cherchiltank написав:
  beee написав:Варшавский 3 пошла реклама.
Не ну прмколисты, что сказать

А якже як гарячі пиріжки і все розкуплено?)
Зараз мертвий сезон як завжди зимою - рекламуй не рекламуй -)

"Гарячі пиріжки" від рилів новобудників - остигли, зацупли і протухли.
Пора запускати байку про Варшавський-4 і метро до нього!

Можливо, знайдуться трохи буратін, які понесуть свої чотири сольдо рилам-новобудникам(((
Frant
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