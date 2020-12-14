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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11520115211152211523>
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 08:20

Ціни не дуже. А от мобілізаційні заходи - так. Це моя думка.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 10:04

  cherchiltank написав:
Багато кого налякали нові мобілізаційні заходи, ну і ціни мабуть піднялись на відпочинок

Розшарування суспільства все сильніше, середній клас зникає ... у Буковелі заповнений на 90% лише центр- найдорожчі готелі, все що далі і дешевше майже порожнє, нема кому їхати, господарі плачуть - персоналу нема чим платити.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 10:23

  rjkz написав:
  beee написав:
  Frant написав:Коли введуть платні парковки і штрафи за неправильне паркування?

За місяць лише в Києві можна з жлобів зібрати гроші на парочку ЗРК "Петріот"

В сенсі, коли?
Бульварно кудрявська, чехівський, яр.вал виписують кожен день під скло сотнями. Причому часто штрафи за несплату стоянки.
А евакуація працює нон стоп. Тисячі автомобілів в день. Штраф за неправильне паркування 340 грн, а 1600 за евакуацію. Все що стосується штрафу працює ідеально: qr код, моментальне знаходження авто - як часи. На штрафмайданчиках двіж як за ковбасою в радянські часи. Эвакуатор крутится, лаве мутится.
От тільки бабки ідуть в приватні ліцензованні для своїх евакуатори, асне на ЗСУ


Мне на днях в разговоре с Киевом, сказали, что вся х-ня, которая в Киеве творится, начиная от проблем с метро, парковками, коррупцией, брукивкой и тд - это не вина Кличко. Это все из-за Зеленского. Кличко все старается делать, но Зеленский не дает.

хто такий Зеленський?
Часом, це не той їнтелехтуал, який просрав південь України і Маріуполь за перший тиждень війни? Який "не здогадався" об,явити військовий стан і мобілізацію в жовтні-грудні 2021 року? Той самий фрукт, що обіцяв "прийде весна - будемо саджати", і за 5 років не посадив жодного високопоставленого чиновника? Жодного багатого бізнесмєна?
Той самий Зеленський, який набрав собі в команду чиновників Януковича? А щоб обійти закон про люстрацію, перейменував адміністрацію президента на "охвіс презедента"? Той самий гусь, що за 2 роки повноцінної війни не здатен налагодити масове виробництво снарядів, гаубиць, ударних безпілотників? Розробка і випуск балістичних ракет для зелених клоунів - то взагалі абсолютно непідйомна задача. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 10:33

Одним словом, шоумен
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 10:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Який "не здогадався" об,явити військовий стан і мобілізацію в жовтні-грудні 2021 року?


Так а як би тоді його оточення встигло втекти та забрати з собою гроші?) Хоча, він у 22 та 23 роках закривав очі на виїзд ухилянтів за гроші.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 10:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Investor_K написав:Немає грошей у пересічних. Я наразі на Закарпатті. Тут санаторії заповнені на 20-25 %. Деякі закриті. Немає кому відпочивати
Ви просто в неправильних санаторіях відпочиваєте. Там, де ніч коштує від 1000$, все забито на місяць вперед.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 08 січ, 2024 10:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 10:48

  Hotab написав:Так у мене нема. А мені треба.
Проте я на всіх обліках, без броні і не ховаюсь. В Україні був тиждень тому. Податки з зробленого плачу в розмірі 18+1.5% в Україну Що не так?
Заганяю куди? На облік? І що тут поганого?

Ви на обліку? Коли були/будете в Україні?


А другие, кому треба, пусть подождут пока Вы купите?

Очень хотелось бы почитать этого персонажа, будь он моряком, которому закрыли выезд.

Это я к тому, что есть такое правило про "не суди..", но Вам в африках про него забыли рассказать. В дискуссию не вступаю - итак оооочень долго терпел, прежде чем что-то здесь еще раз написать.
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 11:06

  striped написав:
  Hotab написав:Так у мене нема. А мені треба.
Проте я на всіх обліках, без броні і не ховаюсь. В Україні був тиждень тому. Податки з зробленого плачу в розмірі 18+1.5% в Україну Що не так?
Заганяю куди? На облік? І що тут поганого?

Ви на обліку? Коли були/будете в Україні?


А другие, кому треба, пусть подождут пока Вы купите?

Очень хотелось бы почитать этого персонажа, будь он моряком, которому закрыли выезд.

Это я к тому, что есть такое правило про "не суди..", но Вам в африках про него забыли рассказать. В дискуссию не вступаю - итак оооочень долго терпел, прежде чем что-то здесь еще раз написать.

Чому публіка вирішила, що Хотаб в Африці?
Можливо, він в Україні, в гарячих місцях. В тому ж Староконстантинові.
Чи ближче до ЛБЗ.
Він не зобов,язаний інформувати місцевих клоунів і вирощувачів опеньків, де він знаходиться і що він робить.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 11:07

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  striped написав:
  Hotab написав:Так у мене нема. А мені треба.
Проте я на всіх обліках, без броні і не ховаюсь. В Україні був тиждень тому. Податки з зробленого плачу в розмірі 18+1.5% в Україну Що не так?
Заганяю куди? На облік? І що тут поганого?

Ви на обліку? Коли були/будете в Україні?


А другие, кому треба, пусть подождут пока Вы купите?

Очень хотелось бы почитать этого персонажа, будь он моряком, которому закрыли выезд.

Это я к тому, что есть такое правило про "не суди..", но Вам в африках про него забыли рассказать. В дискуссию не вступаю - итак оооочень долго терпел, прежде чем что-то здесь еще раз написать.

Чому публіка вирішила, що Хотаб в Африці?
Можливо, він в Україні, в гарячих місцях. В тому ж Староконстантинові.
Чи ближче до ЛБЗ.
Він не зобов,язаний інформувати місцевих клоунів і вирощувачів опеньків, де він знаходиться і що він робить.
Не публіка вирішила, а Хотаб сам це написав кілька днів тому
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 11:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

При Кличко не построено ни единой станции метро, вы можете себе представить?
Зато утоплены существуюшие. Один территории сдал, второй подземелье не любит. Только мосты,бо їх видно
beee
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