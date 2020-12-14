Как вам фекалопотоп на Борщаговке?
ну это ерунда по сравнению с тем что, по версии The Independent - Украина признана одной из самых опасных стран мира
Столько #дорожайНовостей с понедельника
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Додано: Пон 08 січ, 2024 11:50
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Как вам фекалопотоп на Борщаговке?
ну это ерунда по сравнению с тем что, по версии The Independent - Украина признана одной из самых опасных стран мира
Столько #дорожайНовостей с понедельника
Востаннє редагувалось Феодал в Пон 08 січ, 2024 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 січ, 2024 11:53
striped ,
Вы можете даже профинансировать, тогда я куплю быстрее.
Я кому-то мешаю что-то купить или кому-то закрыл выезд? Или я под себя написал постанову КМУ с разрешением себе выезда? В чем вообще проблема? Я не только не нарушил ни одного закона, но даже с начала войны несколько раз был в ТЦК , имею действующую медкомиссию и все неизменные контактные данные. Выезжаю , плачу налоги в бюджет Украины 1+ Куе ежемесячно и возвращаюсь. Какие именно у вас ко мне претензии?
Я от кого-то требую больше, чем в рамках законов Украины о мобилизации и В.положении сделал лично: первый год войны отучаствовал, дальше не скрылся и в светлую работаю.
Презираю я тех, кто:
1. Прячется от в.учета
2. Утаивает налоги
3. Грабит государство (различными способами).
4. Бездельников и трутней в воюющей стране
и буду продолжать это делать.
Вы один из них, или что вам не нравится в моих словах?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 січ, 2024 11:56, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 08 січ, 2024 12:01
Додано: Пон 08 січ, 2024 12:19
Метро Києву не потрібно.
Як і інженери, математики, фізики, хіміки.
То все релікти попередньої високорозвинутої цивілізації.
Дайош маршрутки і підводи з коньми на столичні вулиці (для бідних) і Рол-Ройси для багатих! Деіндустріалізація в дії!
Україна для політичної укро-їліти - тимчасова кормова територія.
Вони тут заробляють і вивозять звідси.
І нічого не вкладають тут - тому що ні до чого.
Додано: Пон 08 січ, 2024 12:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Не розумію я такого відношення до людей, поки вони діють в межах закону. От державу, яка дає змогу ховатись від обліку, приховувати податки, грабувати і жити трутням поважати не можна.
Додано: Пон 08 січ, 2024 12:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бо в Україні є два типи військових:
Військові + цивільні, які боронять країну.
Та інший тип "військових", які хочуть щоб їх захищали цивільні.
Додано: Пон 08 січ, 2024 12:27
Дюрі-бачі ,
У вас такий підхід. Що це держава винувата , що дає себе дурити і грабувати. У мене інший: винуваті ті, хто дурять і грабують.
Можливо у вас і власник айфону на вулиці винуватий, що у нього гопнік забирає його. Сам винуватий, що слабкий.
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