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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 11:53

striped ,

другие, кому треба, пусть подождут пока Вы купите?

Вы можете даже профинансировать, тогда я куплю быстрее.
Я кому-то мешаю что-то купить или кому-то закрыл выезд? Или я под себя написал постанову КМУ с разрешением себе выезда? В чем вообще проблема? Я не только не нарушил ни одного закона, но даже с начала войны несколько раз был в ТЦК , имею действующую медкомиссию и все неизменные контактные данные. Выезжаю , плачу налоги в бюджет Украины 1+ Куе ежемесячно и возвращаюсь. Какие именно у вас ко мне претензии?
Я от кого-то требую больше, чем в рамках законов Украины о мобилизации и В.положении сделал лично: первый год войны отучаствовал, дальше не скрылся и в светлую работаю.
Презираю я тех, кто:
1. Прячется от в.учета
2. Утаивает налоги
3. Грабит государство (различными способами).
4. Бездельников и трутней в воюющей стране
и буду продолжать это делать.
Вы один из них, или что вам не нравится в моих словах?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 січ, 2024 11:56, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 12:01

  Феодал написав:Как вам фикалопотоп на Борщаговке?
ну это ерунда по сравнению с тем что, по версии The Independent - Украина признана одной из самых опасных стран мира

Столько #дорожайНовостей с понедельника

Символічна назва декомунізована назва "Жуля Вєрна", операція "всплитіє"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 12:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Презираю я тех, кто:
1. Прячется от в.учета
2. Утаивает налоги
3. Грабит государство (различными способами).
4. Бездельников и трутней в воюющей стране

Не розумію я такого відношення до людей, поки вони діють в межах закону. От державу, яка дає змогу ховатись від обліку, приховувати податки, грабувати і жити трутням поважати не можна.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 12:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
А тут військові не вірять в майбутнє.

Бо дивляться що робить тил…

Бо в Україні є два типи військових:
Військові + цивільні, які боронять країну.
Та інший тип "військових", які хочуть щоб їх захищали цивільні.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 12:27

Дюрі-бачі ,

От державу, яка дає змогу ховатись від обліку, приховувати податки, грабувати і жити трутням поважати не можна.

У вас такий підхід. Що це держава винувата , що дає себе дурити і грабувати. У мене інший: винуваті ті, хто дурять і грабують.
Можливо у вас і власник айфону на вулиці винуватий, що у нього гопнік забирає його. Сам винуватий, що слабкий.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 12:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Можливо у вас і власник айфону на вулиці винуватий, що у нього гопнік забирає його. Сам винуватий, що слабкий.
Звісно, що винуватий поліцейський, який не зупинив гопника і не забезпечив систему де після крадіжки сідають далеко й надовго... Суть держави у створенні таких законів і механізмів контролю за їх виконанням, які неможливо надурити.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 08 січ, 2024 12:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 12:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хотаб, вы презирали Кравчука, Кучму за распил самолётов? Все ваши генералы живут сейчас отлично. В США.
У вас презрение к народу только?

Вот смотрите, умеров на заработках в Украине, а детишки все до одного в США.
Резников наслаждается жизнью в США.
Ответственная за закупку яиц по 17 гривен курила отелей в Хорватии на миллиарды.
Мы всей страной собираем несчастные миллионы на дроны, к тут одним махом лене Кравец на передачу 40 лямов.
2 ярда на марафон.
Востаннє редагувалось beee в Пон 08 січ, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 12:38

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Можливо у вас і власник айфону на вулиці винуватий, що у нього гопнік забирає його. Сам винуватий, що слабкий.
Звісно, що винуватий поліцейський, який не зупинив крадія і не забезпечив систему де після крадіжки сідають далеко й надовго... Суть держави у створенні таких законів і механізмів контролю за їх виконанням, які неможливо надурити.

Тоді поліцаю догану, зняти премію, а гопніку санаторій. Так?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 12:39

beee

Все ваши генералы живут сейчас отлично. В США.


Какие еще мои генералы?


створенні таких законів і механізмів контролю за їх виконанням, які неможливо надурити.


Зараз буде відмінний закон)))
Щось він не всім тут подобається))

Тобто і слабкі закони погано, і жорсткі погано. А вільнолюдь молодець))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 08 січ, 2024 12:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 12:39

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Немає грошей у пересічних. Я наразі на Закарпатті. Тут санаторії заповнені на 20-25 %. Деякі закриті. Немає кому відпочивати
Ви просто в неправильних санаторіях відпочиваєте. Там, де ніч коштує від 1000$, все забито на місяць вперед.

Тому що таких готелів мало) в Буковелі тільки радісно спадає на думку та окремі шалє)
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