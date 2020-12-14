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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 січ, 2024 12:49
Hotab написав:beee
Все ваши генералы живут сейчас отлично. В США.
Какие еще мои генералы?
створенні таких законів і механізмів контролю за їх виконанням, які неможливо надурити.
Зараз буде відмінний закон)))
Щось він не всім тут подобається))
Тобто і слабкі закони погано, і жорсткі погано. А вільнолюдь молодець))
Фигура речи. Военное руководство, которое 40 лет ворует.
В своей юнности в прямом смысле распилили огромную военную часть. Растащили на болтики.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 13:00
У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.
А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся
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beee
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Додано: Пон 08 січ, 2024 13:03
beee
,
Фигура речи. Военное руководство, которое 40 лет ворует.
Когда оно здесь появится, я ему задам вопрос. Если успею за вами.
А пока что здесь есть те, кто заявляет как он «имел ввиду» защищать свои кавалирки, свою коммерцию, свои семьи, «имел ввиду» платить налоги, потому что «потерял 10 Куе недоплаченной аренды в Ирпене». Имел ввиду помогать армии. Вот потому вопросы именно к ним.
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Hotab
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Додано: Пон 08 січ, 2024 13:22
beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.
А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся
Так а шо с Ярградом, продали теж!?
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Alex_V_K_79
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Додано: Пон 08 січ, 2024 13:50
beee написав:
При Кличко не построено ни единой станции метро, вы можете себе представить?
Зато утоплены существуюшие. Один территории сдал, второй подземелье не любит. Только мосты,бо їх видно
Метро Києву не потрібно.
То релікт минувшої високорозвинутої цивілізації.
надто складно його утримувати для нинішніх керманичів
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Frant
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Додано: Пон 08 січ, 2024 13:54
9 января.
ТК Джокер ОПешный:
9 января будет принят закон про мобилизацию.
Через 2 дня.
Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.
Боясь ареста имущества.
Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.
Во первых поздравляю женщин.
Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.
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beee
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Додано: Пон 08 січ, 2024 13:55
beee написав:
9 января.
ТК Джокер ОПешный:
9 января будет принят закон про мобилизацию.
Через 2 дня.Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.
Боясь ареста имущества.
Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.
Во первых поздравляю женщин.
Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.
а потім дружини ініціюють розлучення, а чоловіка все одно здають в ТЦК
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Shaman
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Додано: Пон 08 січ, 2024 13:56
beee , ви так сильно переживаєте… у вас же все чисто, облік, влк і ото все.
Чи ви так за інших переповнені емпатією?
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Hotab
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Додано: Пон 08 січ, 2024 14:00
Alex_V_K_79 написав:
beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.
А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся
Так а шо с Ярградом, продали теж!?
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Розпаковували речі. Стільки років іти до мрії, жити в коробках
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beee
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Додано: Пон 08 січ, 2024 14:02
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 08 січ, 2024 14:03, всього редагувалось 2 разів.
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