|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 січ, 2024 13:56
beee , ви так сильно переживаєте… у вас же все чисто, облік, влк і ото все.
Чи ви так за інших переповнені емпатією?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10606
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 618 раз.
- Подякували: 2141 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Пон 08 січ, 2024 14:00
Alex_V_K_79 написав:
beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.
А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся
Так а шо с Ярградом, продали теж!?
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Розпаковували речі. Стільки років іти до мрії, жити в коробках
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1630
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 січ, 2024 14:02
Hotab написав:beee
, ви так сильно переживаєте… у вас же все чисто, облік, влк і ото все.
Чи ви так за інших переповнені емпатією?
Те, що на мене ще нема справи, це не моя заслуга, а їх недоробка
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1630
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 січ, 2024 14:49
Shaman написав: beee написав:
9 января.
ТК Джокер ОПешный:
9 января будет принят закон про мобилизацию.
Через 2 дня.Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.
Боясь ареста имущества.
Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.
Во первых поздравляю женщин.
Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.
а потім дружини ініціюють розлучення, а чоловіка все одно здають в ТЦК
слуги підуть на шашлики, буквально, і/або шаурму
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33809
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1570 раз.
- Подякували: 2735 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24500
|16422081
|
|
|1347
|5410786
|
Сер 20 гру, 2023 15:46
Frant
|
|3
|22658
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|