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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11518115191152011521
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 13:56

beee , ви так сильно переживаєте… у вас же все чисто, облік, влк і ото все.
Чи ви так за інших переповнені емпатією?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 14:00

  Alex_V_K_79 написав:
beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.

А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся
Так а шо с Ярградом, продали теж!?

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk


Розпаковували речі. Стільки років іти до мрії, жити в коробках
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 14:02

  Hotab написав:beee , ви так сильно переживаєте… у вас же все чисто, облік, влк і ото все.
Чи ви так за інших переповнені емпатією?

Те, що на мене ще нема справи, це не моя заслуга, а їх недоробка
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 14:49

  Shaman написав:
  beee написав:9 января.

ТК Джокер ОПешный:

9 января будет принят закон про мобилизацию.

Через 2 дня.

Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.

Боясь ареста имущества.

Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.

Во первых поздравляю женщин.

Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.

а потім дружини ініціюють розлучення, а чоловіка все одно здають в ТЦК :lol:

слуги підуть на шашлики, буквально, і/або шаурму
flyman
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  #<1 ... 11518115191152011521
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