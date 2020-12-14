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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11514115151151611517>
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 13:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

9 января.

ТК Джокер ОПешный:

9 января будет принят закон про мобилизацию.

Через 2 дня.

Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.

Боясь ареста имущества.

Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.

Во первых поздравляю женщин.

Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 13:55

  beee написав:9 января.

ТК Джокер ОПешный:

9 января будет принят закон про мобилизацию.

Через 2 дня.

Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.

Боясь ареста имущества.

Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.

Во первых поздравляю женщин.

Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.

а потім дружини ініціюють розлучення, а чоловіка все одно здають в ТЦК :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 14:00

  Alex_V_K_79 написав:
beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.

А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся
Так а шо с Ярградом, продали теж!?

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk


Розпаковували речі. Стільки років іти до мрії, жити в коробках
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 15:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вже були розяснення: багато норм того проекту незаконні: арешт майна, рахунків - це повна маячня, ніхто крім суду це не може зробити
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 15:57

  Sidus написав:Вже були розяснення: багато норм того проекту незаконні: арешт майна, рахунків - це повна маячня, ніхто крім суду це не може зробити

поменяют закон и станет законно
это же элементарно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:09

  Олежан написав:
  Sidus написав:Вже були розяснення: багато норм того проекту незаконні: арешт майна, рахунків - це повна маячня, ніхто крім суду це не може зробити

поменяют закон и станет законно
это же элементарно

А не боятся, что граждане свое личное имущество будут более решительно защищать, чем... 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:15

  Bolt написав:
  Олежан написав:
  Sidus написав:Вже були розяснення: багато норм того проекту незаконні: арешт майна, рахунків - це повна маячня, ніхто крім суду це не може зробити

поменяют закон и станет законно
это же элементарно

А не боятся, что граждане свое личное имущество будут более решительно защищать, чем... 😏

им бояться нечего.
чуть что они свалят.
уже понакупали себе вилл
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:42

  Олежан написав:им бояться нечего.
чуть что они свалят.
уже понакупали себе вилл

100%
То є класична українська їліта. Ядрьоні малоосвічені селюки, пролетарі і клоуни.
Вона щиро вважає цю територію своєю тимчасовою кормовою базою.
Доки не прийдуть нові хазяї. Тоді вона буде або в Європі жирувати, або чистити чоботи новим хазяям. Нові хазяї знають її справжню вартість - 5 копійок в базарний день. Можливо, не допустять до панських чобіт.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:50

  beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.

А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся

Тцк вони бояться)
А як дихав) кава інстаграм і квартири здаються за годину
Ех, слабак)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:59

  cherchiltank написав:
  beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.

А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся

Тцк вони бояться)
А як дихав) кава інстаграм і квартири здаються за годину
Ех, слабак)

Чуваку перестали платити зарплату за рекламу.
Тому фантазія зразу ж вивітрилась.
Frant
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