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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 січ, 2024 17:02
Shaman написав: beee написав:
9 января.
ТК Джокер ОПешный:
9 января будет принят закон про мобилизацию.
Через 2 дня.Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.
Боясь ареста имущества.
Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.
Во первых поздравляю женщин.
Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.
а потім дружини ініціюють розлучення, а чоловіка все одно здають в ТЦК
Переписати майно на дружину треба бути або дебілом або дуже довіряти дружині - тобто повним дебілом)
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Додано: Пон 08 січ, 2024 17:03
Bolt написав: Олежан написав: Sidus написав:
Вже були розяснення: багато норм того проекту незаконні: арешт майна, рахунків - це повна маячня, ніхто крім суду це не може зробити
поменяют закон и станет законно
это же элементарно
А не боятся, что граждане свое личное имущество будут более решительно защищать, чем... 😏
Чєм?)
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Додано: Пон 08 січ, 2024 17:06
Олежан написав: Sidus написав:
Вже були розяснення: багато норм того проекту незаконні: арешт майна, рахунків - це повна маячня, ніхто крім суду це не може зробити
поменяют закон и станет законно
это же элементарно
Релакс, хлопці-ухилянти. Уряд вже зрозумів, що незалежна вільна Україна потрібна 10% населення. Тому будуть з кацапами домовлятись "десь посередині".
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