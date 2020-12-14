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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11514115151151611517
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 17:02

  Shaman написав:
  beee написав:9 января.

ТК Джокер ОПешный:

9 января будет принят закон про мобилизацию.

Через 2 дня.

Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.

Боясь ареста имущества.

Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.

Во первых поздравляю женщин.

Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.

а потім дружини ініціюють розлучення, а чоловіка все одно здають в ТЦК :lol:

Переписати майно на дружину треба бути або дебілом або дуже довіряти дружині - тобто повним дебілом)
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 17:03

  Bolt написав:
  Олежан написав:
  Sidus написав:Вже були розяснення: багато норм того проекту незаконні: арешт майна, рахунків - це повна маячня, ніхто крім суду це не може зробити

поменяют закон и станет законно
это же элементарно

А не боятся, что граждане свое личное имущество будут более решительно защищать, чем... 😏

Чєм?)
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 17:06

  Олежан написав:
  Sidus написав:Вже були розяснення: багато норм того проекту незаконні: арешт майна, рахунків - це повна маячня, ніхто крім суду це не може зробити

поменяют закон и станет законно
это же элементарно

Релакс, хлопці-ухилянти. Уряд вже зрозумів, що незалежна вільна Україна потрібна 10% населення. Тому будуть з кацапами домовлятись "десь посередині".
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