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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 13:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

9 января.

ТК Джокер ОПешный:

9 января будет принят закон про мобилизацию.

Через 2 дня.

Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.

Боясь ареста имущества.

Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.

Во первых поздравляю женщин.

Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 13:55

  beee написав:9 января.

ТК Джокер ОПешный:

9 января будет принят закон про мобилизацию.

Через 2 дня.

Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.

Боясь ареста имущества.

Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.

Во первых поздравляю женщин.

Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.

а потім дружини ініціюють розлучення, а чоловіка все одно здають в ТЦК :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 14:00

  Alex_V_K_79 написав:
beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.

А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся
Так а шо с Ярградом, продали теж!?

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Розпаковували речі. Стільки років іти до мрії, жити в коробках
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 15:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вже були розяснення: багато норм того проекту незаконні: арешт майна, рахунків - це повна маячня, ніхто крім суду це не може зробити
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 17:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А ще зовсім недавно нова Англія за 25 тисяч орендувалася за два дні)
Місяць всього пройшов)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Щось гілка без дописувачів - мабуть зайняті на переглядах - жнива так би мовити, не чутно про забиту реберню, черги в епіцентрі і інше гламурне столичне життя)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:09

  beee написав:9 января.

ТК Джокер ОПешный:

9 января будет принят закон про мобилизацию.

9 січня вже завтра, подивимось
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:20

  pesikot написав:
  beee написав:9 января.

ТК Джокер ОПешный:

9 января будет принят закон про мобилизацию.

9 січня вже завтра, подивимось

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/analytics-and-forecasts/u-zakonoproekti-pro-mobilizatsiyu-viyavleno-koruptsijni-riziki-u-komiteti-radi-uhvalili-rishennya.htm
Схоже, піар акція набуває кінця.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:21

  Rack написав:
  pesikot написав:
  beee написав:9 января.

ТК Джокер ОПешный:

9 января будет принят закон про мобилизацию.

9 січня вже завтра, подивимось

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/analytics-and-forecasts/u-zakonoproekti-pro-mobilizatsiyu-viyavleno-koruptsijni-riziki-u-komiteti-radi-uhvalili-rishennya.htm
Схоже, піар акція набуває кінця.

Грьобані слуги разом з зеленими клоунами - можуть також полетіти вслід.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Депутати як обично - плили плили, на березі всрались)
cherchiltank
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