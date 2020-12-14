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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 січ, 2024 13:54
9 января.
ТК Джокер ОПешный:
9 января будет принят закон про мобилизацию.
Через 2 дня.
Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.
Боясь ареста имущества.
Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.
Во первых поздравляю женщин.
Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.
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beee
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Додано: Пон 08 січ, 2024 13:55
beee написав:
9 января.
ТК Джокер ОПешный:
9 января будет принят закон про мобилизацию.
Через 2 дня.Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.
Боясь ареста имущества.
Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.
Во первых поздравляю женщин.
Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.
а потім дружини ініціюють розлучення, а чоловіка все одно здають в ТЦК
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Додано: Пон 08 січ, 2024 14:00
Alex_V_K_79 написав:
beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.
А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся
Так а шо с Ярградом, продали теж!?
Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk
Розпаковували речі. Стільки років іти до мрії, жити в коробках
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beee
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Додано: Пон 08 січ, 2024 15:44
Вже були розяснення: багато норм того проекту незаконні: арешт майна, рахунків - це повна маячня, ніхто крім суду це не може зробити
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Додано: Пон 08 січ, 2024 17:45
А ще зовсім недавно нова Англія за 25 тисяч орендувалася за два дні)
Місяць всього пройшов)
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Додано: Пон 08 січ, 2024 18:03
Щось гілка без дописувачів - мабуть зайняті на переглядах - жнива так би мовити, не чутно про забиту реберню, черги в епіцентрі і інше гламурне столичне життя)
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Додано: Пон 08 січ, 2024 18:09
beee написав:
9 января.
ТК Джокер ОПешный:
9 января будет принят закон про мобилизацию.
9 січня вже завтра, подивимось
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Додано: Пон 08 січ, 2024 18:20
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Додано: Пон 08 січ, 2024 18:21
Грьобані слуги разом з зеленими клоунами - можуть також полетіти вслід.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 18:23
Депутати як обично - плили плили, на березі всрались)
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