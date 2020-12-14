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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 січ, 2024 18:23
cherchiltank написав:
Щось гілка без дописувачів - мабуть зайняті на переглядах - жнива так би мовити, не чутно про забиту реберню, черги в епіцентрі і інше гламурне столичне життя)
Вони переписують майно на дружин та інших родичів.
не до покупок.
Рили новобудники шукають іншу роботу.
Хоча би вантажниками в найближчому супермаркеті
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 08 січ, 2024 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 18:26
Frant написав: cherchiltank написав:
Щось гілка без дописувачів - мабуть зайняті на переглядах - жнива так би мовити, не чутно про забиту реберню, черги в епіцентрі і інше гламурне столичне життя)
Вони переписують майно на дружин та інших родичів.
не до покупок
Вже немає у цьому сенса. Законопроект збили
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Додано: Пон 08 січ, 2024 18:27
Investor_K написав:
Вже немає у цьому сенса. Законопроект збили
Його підправлять і винесуть на розгляд. За тиждень-два.
Питання в тому, що вся ця зелена шушера - "как вы братцы не садитесь, а в музыканты не годитесь!"
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