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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11514115151151611517
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:47

  rjkz написав:
Мне на днях в разговоре с Киевом, сказали, что вся х-ня, которая в Киеве творится, начиная от проблем с метро, парковками, коррупцией, брукивкой и тд - это не вина Кличко. Это все из-за Зеленского. Кличко все старается делать, но Зеленский не дает.
Я безаговорочно верю.
Все 10 лет что Виталик мэр - ему ничего не дает делать Зеленский.
И вообще, он - самый лучший мэр.

Вся хня в Украине происходила из-за Пети с его "атопутинападет" и "армовиром". С 2019го - все збс. Только вы почему-то уехали - видимо решили что свое дело сделали и с таким президентом теперь в Украине и дурак успеха достигнуть сможет, а вас манили вызовы по-сложнее.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 08 січ, 2024 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 19:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ти ще лисого з кварталу притягни - що це за бидлан?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 19:18

  cherchiltank написав:Ти ще лисого з кварталу притягни - що це за бидлан?)

Це нове обличчя )

У листопаді 2013 року підтримав Президента України Віктора Януковича у рішенні щодо призупинення євроінтеграційних процесів в Україні та розвороту у відносинах з Росією
...
Має щонайменше три[11] судимості, одна з яких за статтею 86 КК України «Розкрадання державного або колективного майна шляхом крадіжки. Таємне викрадення державного або колективного майна»
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 20:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а я попереджав:

В Україні скасовано мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Зокрема, відтепер енергетики знову можуть відключати електроенергію через борги.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці АТ “Вінницяобленерго” з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1405.
Також інформують, що Міністерство енергетики України своїм наказом від 10.10.2023 за №307 скасувало дію іншого свого Наказу від 13 квітня 2022 року N 148, що забороняв та забезпечував особливі вимоги щодо відключення учасникам роздрібного ринку електроенергії, які ведуть ліцензовану діяльність на території України, в частині заборони відключення споживачів, без погодження відповідної військової адміністрації на адміністративній території розташування об’єктів споживачів, які відносяться до «критичної інфраструктури».
Вказано, що, зокрема, у разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання.

https://vezha.ua/v-ukrayini-skasovano-m ... yh-poslug/
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