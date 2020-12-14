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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 13:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

9 января.

ТК Джокер ОПешный:

9 января будет принят закон про мобилизацию.

Через 2 дня.

Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.

Боясь ареста имущества.

Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.

Во первых поздравляю женщин.

Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 13:55

  beee написав:9 января.

ТК Джокер ОПешный:

9 января будет принят закон про мобилизацию.

Через 2 дня.

Во многих семьях мужчины начали переписывать имущество на своих жен, в основном автомобили.

Боясь ареста имущества.

Так как одна из норм закона которую хотят принять это арест имущества лица скрывающегося от ТЦК.

Во первых поздравляю женщин.

Во вторых, у меня плохие для вас новости, арест возможно будут накладывать на всю семью, а не только на лицо скрывающееся от ТЦК.

а потім дружини ініціюють розлучення, а чоловіка все одно здають в ТЦК :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 14:00

  Alex_V_K_79 написав:
beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.

А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся
Так а шо с Ярградом, продали теж!?

Отправлено с моего M2101K6G через Tapatalk


Розпаковували речі. Стільки років іти до мрії, жити в коробках
beee
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 15:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вже були розяснення: багато норм того проекту незаконні: арешт майна, рахунків - це повна маячня, ніхто крім суду це не може зробити
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 17:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А ще зовсім недавно нова Англія за 25 тисяч орендувалася за два дні)
Місяць всього пройшов)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Щось гілка без дописувачів - мабуть зайняті на переглядах - жнива так би мовити, не чутно про забиту реберню, черги в епіцентрі і інше гламурне столичне життя)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:09

  beee написав:9 января.

ТК Джокер ОПешный:

9 января будет принят закон про мобилизацию.

9 січня вже завтра, подивимось
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 18:20

  pesikot написав:
  beee написав:9 января.

ТК Джокер ОПешный:

9 января будет принят закон про мобилизацию.

9 січня вже завтра, подивимось

https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/analytics-and-forecasts/u-zakonoproekti-pro-mobilizatsiyu-viyavleno-koruptsijni-riziki-u-komiteti-radi-uhvalili-rishennya.htm
Схоже, піар акція набуває кінця.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 20:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

а я попереджав:

В Україні скасовано мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Зокрема, відтепер енергетики знову можуть відключати електроенергію через борги.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці АТ “Вінницяобленерго” з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1405.
Також інформують, що Міністерство енергетики України своїм наказом від 10.10.2023 за №307 скасувало дію іншого свого Наказу від 13 квітня 2022 року N 148, що забороняв та забезпечував особливі вимоги щодо відключення учасникам роздрібного ринку електроенергії, які ведуть ліцензовану діяльність на території України, в частині заборони відключення споживачів, без погодження відповідної військової адміністрації на адміністративній території розташування об’єктів споживачів, які відносяться до «критичної інфраструктури».
Вказано, що, зокрема, у разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання.

https://vezha.ua/v-ukrayini-skasovano-m ... yh-poslug/
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 20:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Формулювання мають бути більш коректними.
Investor_K
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