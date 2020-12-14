Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Україні скасовано мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Зокрема, відтепер енергетики знову можуть відключати електроенергію через борги. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці АТ “Вінницяобленерго” з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1405. Також інформують, що Міністерство енергетики України своїм наказом від 10.10.2023 за №307 скасувало дію іншого свого Наказу від 13 квітня 2022 року N 148, що забороняв та забезпечував особливі вимоги щодо відключення учасникам роздрібного ринку електроенергії, які ведуть ліцензовану діяльність на території України, в частині заборони відключення споживачів, без погодження відповідної військової адміністрації на адміністративній території розташування об’єктів споживачів, які відносяться до «критичної інфраструктури». Вказано, що, зокрема, у разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання.
В Україні скасовано мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Зокрема, відтепер енергетики знову можуть відключати електроенергію через борги. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці АТ “Вінницяобленерго” з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1405. Також інформують, що Міністерство енергетики України своїм наказом від 10.10.2023 за №307 скасувало дію іншого свого Наказу від 13 квітня 2022 року N 148, що забороняв та забезпечував особливі вимоги щодо відключення учасникам роздрібного ринку електроенергії, які ведуть ліцензовану діяльність на території України, в частині заборони відключення споживачів, без погодження відповідної військової адміністрації на адміністративній території розташування об’єктів споживачів, які відносяться до «критичної інфраструктури». Вказано, що, зокрема, у разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання.