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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11514115151151611517
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 20:24

  kingkongovets написав:а я попереджав:

В Україні скасовано мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Зокрема, відтепер енергетики знову можуть відключати електроенергію через борги.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці АТ “Вінницяобленерго” з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1405.
Також інформують, що Міністерство енергетики України своїм наказом від 10.10.2023 за №307 скасувало дію іншого свого Наказу від 13 квітня 2022 року N 148, що забороняв та забезпечував особливі вимоги щодо відключення учасникам роздрібного ринку електроенергії, які ведуть ліцензовану діяльність на території України, в частині заборони відключення споживачів, без погодження відповідної військової адміністрації на адміністративній території розташування об’єктів споживачів, які відносяться до «критичної інфраструктури».
Вказано, що, зокрема, у разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання.

https://vezha.ua/v-ukrayini-skasovano-m ... yh-poslug/

Давно пора
Знаю орендодавців що не платять комуналку а з орендарів справно збирають)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:23

  kingkongovets написав:а я попереджав:

В Україні скасовано мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Зокрема, відтепер енергетики знову можуть відключати електроенергію через борги.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці АТ “Вінницяобленерго” з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1405.
Також інформують, що Міністерство енергетики України своїм наказом від 10.10.2023 за №307 скасувало дію іншого свого Наказу від 13 квітня 2022 року N 148, що забороняв та забезпечував особливі вимоги щодо відключення учасникам роздрібного ринку електроенергії, які ведуть ліцензовану діяльність на території України, в частині заборони відключення споживачів, без погодження відповідної військової адміністрації на адміністративній території розташування об’єктів споживачів, які відносяться до «критичної інфраструктури».
Вказано, що, зокрема, у разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання.

https://vezha.ua/v-ukrayini-skasovano-m ... yh-poslug/

в когось уже в КМУ мир в очах
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 23:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цікаво, Кличка з ньюйоркщини поливати можна, а Петра Олексійовича з його кумедним "атопутінападе" та "армовіром" - не можна. Вкладника1234 на вас не має.
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 02:59

  beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.

А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся


Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.
Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.
После этого я только ремонт на венике сделал.
Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ).
Я другой пример хочу привести.
Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2.
1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых.
2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить.
И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве.
А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе.
Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе.
Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.
rjkz
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