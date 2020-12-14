Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Україні скасовано мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Зокрема, відтепер енергетики знову можуть відключати електроенергію через борги. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці АТ “Вінницяобленерго” з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1405. Також інформують, що Міністерство енергетики України своїм наказом від 10.10.2023 за №307 скасувало дію іншого свого Наказу від 13 квітня 2022 року N 148, що забороняв та забезпечував особливі вимоги щодо відключення учасникам роздрібного ринку електроенергії, які ведуть ліцензовану діяльність на території України, в частині заборони відключення споживачів, без погодження відповідної військової адміністрації на адміністративній території розташування об’єктів споживачів, які відносяться до «критичної інфраструктури». Вказано, що, зокрема, у разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання.
В Україні скасовано мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Зокрема, відтепер енергетики знову можуть відключати електроенергію через борги. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці АТ “Вінницяобленерго” з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1405. Також інформують, що Міністерство енергетики України своїм наказом від 10.10.2023 за №307 скасувало дію іншого свого Наказу від 13 квітня 2022 року N 148, що забороняв та забезпечував особливі вимоги щодо відключення учасникам роздрібного ринку електроенергії, які ведуть ліцензовану діяльність на території України, в частині заборони відключення споживачів, без погодження відповідної військової адміністрації на адміністративній території розташування об’єктів споживачів, які відносяться до «критичної інфраструктури». Вказано, що, зокрема, у разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання.
beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду. Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте. Зато як підняв всім настрій.
А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет! Угадайте кого они боятся
Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм. Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017. После этого я только ремонт на венике сделал. Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ). Я другой пример хочу привести. Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2. 1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых. 2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить. И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве. А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе. Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе. Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.
beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду. Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте. Зато як підняв всім настрій.
А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет! Угадайте кого они боятся
Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм. Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017. После этого я только ремонт на венике сделал. Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ). Я другой пример хочу привести. Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2. 1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых. 2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить. И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве. А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе. Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе. Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.
Ковид это ерунда. Он, в отличие от ракет и бпла, не разрушает недвижимость
beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду. Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте. Зато як підняв всім настрій.
А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет! Угадайте кого они боятся
Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм. Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017. После этого я только ремонт на венике сделал. Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ). Я другой пример хочу привести. Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2. 1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых. 2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить. И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве. А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе. Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе. Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.
Ковид это ерунда. Он, в отличие от ракет и бпла, не разрушает недвижимость
Совершенно верно! Поэтому когда я прочитал пост Эйрмакса "Покупать недвижимость в воюющей стране - это клиника" (ТМ). Я встал со стула и полчаса громко аплодировал переходя в овации. Война в Украине с 2014 года. Тут на форуме, и не только на нем, куча народу купивших недвигу после начала не только войны, но и начала БОЛЬШОЙ войны. Я собственно своим постом и намекал Веее, который хоть рассовал свои яйца в разные штанины...ой, пардон...корзины, что правльно было покупать не в воюющей сттране. Он продолжил, а сейчас приходит понимание. Правда, это уже не в первый раз и после этого он продолжал делать все что и до этого, поэтому я воспринимаю это как очередной "плач Ярославны".
rjkz написав: Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм. Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017. После этого я только ремонт на венике сделал. Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ). Я другой пример хочу привести. Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2. 1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых. 2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить. И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве. А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе. Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе. Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.
Ковид это ерунда. Он, в отличие от ракет и бпла, не разрушает недвижимость
Совершенно верно! Поэтому когда я прочитал пост Эйрмакса "Покупать недвижимость в воюющей стране - это клиника" (ТМ). Я встал со стула и полчаса громко аплодировал переходя в овации. Война в Украине с 2014 года. Тут на форуме, и не только на нем, куча народу купивших недвигу после начала не только войны, но и начала БОЛЬШОЙ войны. Я собственно своим постом и намекал Веее, который хоть рассовал свои яйца в разные штанины...ой, пардон...корзины, что правльно было покупать не в воюющей сттране. Он продолжил, а сейчас приходит понимание. Правда, это уже не в первый раз и после этого он продолжал делать все что и до этого, поэтому я воспринимаю это как очередной "плач Ярославны".
Означений пан є рилом-новобудовцем. Який раніше активно рекламував всякий непотріб. Я не вірю йому. Можливо, він взагалі в оренді живе. Так що порадник з нього так собі.