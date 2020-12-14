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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11514115151151611517
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 20:24

  kingkongovets написав:а я попереджав:

В Україні скасовано мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Зокрема, відтепер енергетики знову можуть відключати електроенергію через борги.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці АТ “Вінницяобленерго” з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1405.
Також інформують, що Міністерство енергетики України своїм наказом від 10.10.2023 за №307 скасувало дію іншого свого Наказу від 13 квітня 2022 року N 148, що забороняв та забезпечував особливі вимоги щодо відключення учасникам роздрібного ринку електроенергії, які ведуть ліцензовану діяльність на території України, в частині заборони відключення споживачів, без погодження відповідної військової адміністрації на адміністративній території розташування об’єктів споживачів, які відносяться до «критичної інфраструктури».
Вказано, що, зокрема, у разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання.

https://vezha.ua/v-ukrayini-skasovano-m ... yh-poslug/

Давно пора
Знаю орендодавців що не платять комуналку а з орендарів справно збирають)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:23

  kingkongovets написав:а я попереджав:

В Україні скасовано мораторій на припинення надання житлово-комунальних послуг. Зокрема, відтепер енергетики знову можуть відключати електроенергію через борги.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці АТ “Вінницяобленерго” з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів України від 29.12.2023 № 1405.
Також інформують, що Міністерство енергетики України своїм наказом від 10.10.2023 за №307 скасувало дію іншого свого Наказу від 13 квітня 2022 року N 148, що забороняв та забезпечував особливі вимоги щодо відключення учасникам роздрібного ринку електроенергії, які ведуть ліцензовану діяльність на території України, в частині заборони відключення споживачів, без погодження відповідної військової адміністрації на адміністративній території розташування об’єктів споживачів, які відносяться до «критичної інфраструктури».
Вказано, що, зокрема, у разі несплати або сплати за електроенергію у неповному обсязі населенням, яке проживає в неокупованих територіях та територіях, на яких не ведуться активні бойові дії, можливо здійснювати відключення електропостачання.

https://vezha.ua/v-ukrayini-skasovano-m ... yh-poslug/

в когось уже в КМУ мир в очах
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 23:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Цікаво, Кличка з ньюйоркщини поливати можна, а Петра Олексійовича з його кумедним "атопутінападе" та "армовіром" - не можна. Вкладника1234 на вас не має.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 02:59

  beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.

А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся


Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.
Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.
После этого я только ремонт на венике сделал.
Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ).
Я другой пример хочу привести.
Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2.
1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых.
2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить.
И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве.
А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе.
Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе.
Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 04:47

  rjkz написав:
  beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.

А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся


Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.
Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.
После этого я только ремонт на венике сделал.
Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ).
Я другой пример хочу привести.
Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2.
1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых.
2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить.
И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве.
А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе.
Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе.
Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.

Ковид это ерунда. Он, в отличие от ракет и бпла, не разрушает недвижимость
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 06:35

  Investor_K написав:
  rjkz написав:
  beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.

А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся


Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.
Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.
После этого я только ремонт на венике сделал.
Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ).
Я другой пример хочу привести.
Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2.
1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых.
2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить.
И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве.
А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе.
Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе.
Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.

Ковид это ерунда. Он, в отличие от ракет и бпла, не разрушает недвижимость


Совершенно верно!
Поэтому когда я прочитал пост Эйрмакса
"Покупать недвижимость в воюющей стране - это клиника" (ТМ).
Я встал со стула и полчаса громко аплодировал переходя в овации.
Война в Украине с 2014 года.
Тут на форуме, и не только на нем, куча народу купивших недвигу после начала не только войны, но и начала БОЛЬШОЙ войны.
Я собственно своим постом и намекал Веее, который хоть рассовал свои яйца в разные штанины...ой, пардон...корзины, что правльно было покупать не в воюющей сттране. Он продолжил, а сейчас приходит понимание. Правда, это уже не в первый раз и после этого он продолжал делать все что и до этого, поэтому я воспринимаю это как очередной "плач Ярославны".
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 08:44

  rjkz написав:
  Investor_K написав:
  rjkz"[quote="5670816:beee написав:У меня есть деньги на варшавский. Но покупать в Украине я больше ничего не буду.
Продам варшавский, который сейчас в работе и всё. Прощавайте.
Зато як підняв всім настрій.

А да. Удивительно! Люди не боятся ракет! Покупатели не боятся даже ракет!
Угадайте кого они боятся


Мои последние терзания покупать/не покупать развеял Хьюм.
Отговорил брать МК в году эдак 2016 или 2017.
После этого я только ремонт на венике сделал.
Макс вообще писал "Покупать недвигу в воюющей стране - это клиника"(ТМ).
Я другой пример хочу привести.
Чтобы было понятно как можно на недвиге зарабатывать даже 2.
1. Во время ковида в НДжерси в Берген каунти, в одном городке с очень хорошими школами, был домик за 350 куе. В то время %% по ипотеке был около 3%. Сейчас в этом-же городке нет ничего дешевле 600 куе при том, что %% около 6-7% годовых.
2. В том-же городке был домик, который я видел, за 425, там жила пожилая женщина, которой очень недолго оставалось. И цены в этот момент немного снижались. Этот домик был интересен тем, что от него пешком до хайскул минут 7-8. А щколы - это одно из того, ради чего туда народ едет жить.
И так как в тот момент была практически нулевая активность на рынке, то я ждал снижения. Но ...женщина умерла и открылось дело о наследстве.
А дальше...дом на маркет не вышел, кто-то из местных инвесторов вышел на наследников и купил за кэш за 350 куе.
Перестроил полностью из маленького домика в более большой дом. И вот недавно этот дом вышел на маркет. Я своей знакомой летом, когда гостил в этом городке, сказал, что его выставят за 800 куе, она не согласилась, сказала 600-650 куе.
Готовы? 850 куе. Дом из овнаипалок. И делает ценник такие чудеса по одной простой причине ЛЛЛ. Можно было купить в соседнем городке за 300 куе и вложить в него те-же деньги, но на выходе получить ценник 450-500 куе. А из 350 в 850, вложив тысяч 150 - только в дорогой локации.

Ковид это ерунда. Он, в отличие от ракет и бпла, не разрушает недвижимость


Совершенно верно!
Поэтому когда я прочитал пост Эйрмакса
"Покупать недвижимость в воюющей стране - это клиника" (ТМ).
Я встал со стула и полчаса громко аплодировал переходя в овации.
Война в Украине с 2014 года.
Тут на форуме, и не только на нем, куча народу купивших недвигу после начала не только войны, но и начала БОЛЬШОЙ войны.
Я собственно своим постом и намекал Веее, который хоть рассовал свои яйца в разные штанины...ой, пардон...корзины, что правльно было покупать не в воюющей сттране. Он продолжил, а сейчас приходит понимание. Правда, это уже не в первый раз и после этого он продолжал делать все что и до этого, поэтому я воспринимаю это как очередной "плач Ярославны".[/quote]
А что делать человеку, если у него есть деньги?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 09:18

Зберігати? Прогуляти?
Вкласти в золото? В біткоїн? В облігації? В депозити (в турецьких лірах?)
В польську нерухомість?
У Варшавський-4? В неохрущі Ірпеня?
В дачу з підземним бункером в межах 40 км від столиці?

Бачите, скільки варіантів є)))

П.С. Що можна рекомендувати - це підтримувати матеріально ЗСУ.
Мабуть, це найвигідніша інвестиція в даний момент.
Інакше буде ой-ой!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 09:36

  Investor_K написав:А что делать человеку, если у него есть деньги?


деньги ни кому ничего не должны

причём где то 80% людей при возможности таки будут
"Покупать недвижимость в воюющей стране...


не обращая внимание на мелочи
... - это клиника"
uaprofi
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